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Простые хитрости для создания объемной прически и густых волос

Как создать эффект плотных волос: небольшие, но эффективные хитрости

2:10
Моя семья » Красота и стиль

Чтобы создать эффект плотных и густых волос, даже если у вас нет такой шевелюры по природе, можно использовать несколько простых хитростей. Важно потрудиться на каждом этапе, начиная от мытья волос до укладки.

Как создать эффект плотных волос: небольшие, но эффективные хитрости
Фото: freepik.com is licensed under Free More info

1. Используйте специальные средства для объема волос. Обратите внимание на продукты с пометкой "Для объема", которые делают волосы легкими и приподнимают их у корней. Выбирайте уходовые средства с одним направленным эффектом, избегая масел и силиконов, которые могут утяжелить волосы.

2. Подберите правильную стрижку. Рваная, рельефная стрижка отлично подходит для тонких волос, создавая эффект густых и объемных локонов. Парикмахеры также используют филировочные ножницы для дополнительного объема.

3. Используйте окраску для создания объема. Более темные корни и световые оттенки создают иллюзию густоты волос. Обратитесь к специалисту, чтобы он помог подобрать оптимальную схему окрашивания для вашей стрижки и формы лица.

4. Правильно сушите волосы. Опустите голову вниз, чтобы быстро подсушить локоны, или используйте круглую щетку для приподнятия прядей у корней и подсушивания феном.

5. Создайте крупные локоны. Легкие, слегка завитые пряди придают визуальный объем волосам. Рассмотрите возможность создания крупных, расслабленных завитков для особых случаев.

6. Попробуйте простой пучок. Начешите волосы перед укладкой и соберите их в пучок на затылке. Это создаст иллюзию густоты и плотности волос.

7. Используйте тени для волос. Существуют спреи или пудры, которые можно нанести на корни волос, закрашивая кожу и создавая впечатление более густых и объемных локонов.

С помощью этих простых хитростей вы сможете создать эффект плотных волос и иметь объемную прическу, даже если у вас нет естественной густоты.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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