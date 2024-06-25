Как использовать подходящую стрижку для выделения своих преимуществ и уменьшения недостатков

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Стрижка и окрашивание волос: секреты молодости и привлекательности

2:19
Моя семья » Красота и стиль

Чтобы выглядеть моложе, свежее и привлекательнее, не обязательно обращаться к хирургу или наносить яркий макияж. Простое обновление стрижки и окрашивание волос могут сделать настоящие чудеса. Эксперты утверждают, что прическа играет ключевую роль в восприятии образа, поэтому ей следует уделять особое внимание.

Стрижка и окрашивание волос: секреты молодости и привлекательности
Фото: public-domain-image. com by Titus Tscharntke is licensed under public domain

При выборе оттенка волос необходимо учесть не только модные тенденции, но и то, какой оттенок подчеркнет достоинства и скроет недостатки вашего лица. Определите свой цветотип (теплый или холодный) с помощью различных методов, например, обратите внимание на цвет вен на запястье. Золотые украшения подходят теплому цветотипу, а серебряные — холодному. Выберите краску для волос с соответствующим подтоном, помня о том, что теплые оттенки сглаживают особенности лица и делают его моложе, а холодные подчеркивают черты и придают яркости.

Один из главных советов стилистов: обратите внимание на свои детские фотографии. Близкий к натуральному цвету волос будет одним из самых удачных выборов. Вы также можете экспериментировать с оттенками, делая волосы светлее, темнее или добавляя нюансы рыжинки.

Помимо окрашивания, форма стрижки также играет важную роль. Она зависит от овала лица, роста, длины шеи и ширины плеч. Длинные волосы могут делать лицо менее выразительным и плоским, поэтому они особенно подходят девушкам с резкими чертами, которые хотят их сгладить.

Каре, пикси с челкой и пикси с прядями у лица являются самыми омолаживающими стрижками. Однако стоит помнить, что слишком прямые линии (как в случае с ровным каре) могут выглядеть менее естественно и добавить несколько лет. Челка может смягчить образ, но если она закрывает лоб, то привлекает внимание к нижней части лица. Поэтому прямая челка не подходит девушкам с тяжелым подбородком или пухлыми щеками. Идеальным вариантом для них будут удлиненные мягкие пряди у лица, которые создадут более нежный и гармоничный образ.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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