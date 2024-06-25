Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ведущий Чуйков впервые прокомментировал судебные споры Муцениеце и Прилучного
Певица Бритни Спирс тайно воссоединилась со своими сыновьями
Как приготовить сорбет из манго
Паводки и пожары повысили стоимость страхования загородных домов
Актёр Бен Аффлек отругал журналистов из-за вспышек фотокамер
Применяйте горчичный порошок для защиты урожая от колорадского жука
Близкие Заворотнюк назвали любимые роли актрисы в кино
Сергей Светлаков снимается в новой комедии про своего персонажа Сергея Белякова
Эффективные методы очистки автомобиля от насекомых
Риски и важность выбора: что нужно знать о пластической хирургии

Самые рискованные хирургические вмешательства в области пластической хирургии

1:18
Моя семья » Красота и стиль

Пластическая хирургия стала популярной не только среди медийных личностей, но и среди обычных людей. Однако, важно осознавать риски, связанные с такими операциями. Некоторые из самых рискованных вмешательств включают ринопластику, редукционную маммопластику и липосакцию.

Самые рискованные хирургические вмешательства в области пластической хирургии
Фото: commons.wikimedia.org by Yogamritam is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
  • Ринопластика считается одной из самых сложных операций из-за индивидуальности формы носа каждого пациента. Выбор квалифицированного хирурга имеет решающее значение, поскольку неправильное выполнение операции может привести к нежелательным последствиям.
  • Операция по уменьшению груди (редукционная маммопластика) становится все более популярной из-за физических и эстетических проблем, связанных с большой грудью. Однако, возможны деформации груди после операции, что может потребовать дополнительных коррекций. В редких случаях могут возникнуть серьезные осложнения, такие как некроз тканей.
  • Липосакция, как радикальный метод коррекции веса, также не лишена рисков. Удаление слишком большого объема жировой ткани за один раз может быть опасным. Важно проходить все необходимые обследования перед операцией, чтобы избежать возможных осложнений.

 

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Популярное
Стало известно о тайной просьбе Анастасии Заворотнюк, о которой не знал даже её муж Пётр Чернышёв

Татьяна Навка рассказала, о чём Анастасия Заворотнюк просила втайне от мужа.

Татьяна Навка рассказала, о чём Анастасия Заворотнюк просила втайне от мужа
Украинская певица Лобода показала фото из больницы после операции на руке
Украинская певица Светлана Лобода оказалась в больнице
Зола и уксус — секретное удобрение для продвинутых огородников
Девчонки, я вас умоляю: Навка рассказала, о чём просила Заворотнюк, находясь в больнице
Уничтожен американский БПЛА-разведчик над Чёрным морем Дмитрий Плотников События в Дагестане развиваются по казахстанской модели госпереворота Любовь Степушова
Забудьте о прополке: уникальный способ раз и навсегда избавиться от сорняков на грядках
Картошка будет в разы вкуснее: при варке киньте в воду этот продукт — захочется готовить постоянно
Простой рецепт малосольных огурцов: засаливаем их холодным способом в газированной воде
Простой рецепт малосольных огурцов: засаливаем их холодным способом в газированной воде
Последние материалы
Сергей Светлаков снимается в новой комедии про своего персонажа Сергея Белякова
Эффективные методы очистки автомобиля от насекомых
Дания вводит налог на выбросы фермерских хозяйств
Модель Бьянка Цензори похудела в отношениях с рэпером Канье Уэстом
Экономист Шедько исключил снижение цен на жильё после отмены льготной ипотеки
Нарколог Мовчан рассказал, что случится с организмом при отказе от алкоголя
Печенье с кусочками тёмного шоколада и пеканом: к чаю
Турпоток в Крым и Дагестан растёт, несмотря на теракты и ATACMS
Автоэксперты рекомендуют прогревать двигатель автомобиля летом
Российский туризм: вызовы и перспективы — взгляд эксперта
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников