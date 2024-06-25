Сочетание прически и летнего гардероба: как не совершить ошибок

Выбираем прическу, соответствующую летним образам

1:24 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Как правило, стилисты рекомендуют присмотреться к хвосту, если ваше платье закрывает шею или наоборот вы хотите подчеркнуть декольте, не используя при этом украшений в этой области. Какой именно делать хвост — высокий, низкий, гладкий или бунтарский — решать только вам. Да, локоны — оптимальный вариант, если у вас немного времени, а возиться и продумывать прическу не хочется, и все же учитывайте то, в чем вы собираетесь покорять летний город этим вечером.

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V-образный вырез или платье на тонких бретелях прекрасно "уживутся" с голливудской укладкой, причем лучше всего прическа смотрится на волосах средней длины. А вот какой микс совсем не будет смотреться — локоны и массивный верх или яркие акценты в области шеи, например, объемные украшения. Каких-то пять лет назад влажный эффект был на пике, сегодня его встречаешь не так часто, однако тенденция сохраняется. Чаще всего стилисты создают подобную укладку, когда девушка не хочет забирать волосы в высокую прическу, но и хочется открыть лицо. В этом случае "мокрые" локоны удовлетворят обе потребности.

Также, если вы хотите продемонстрировать новые серьги или оригинальный вырез платья, смело просите своего стилиста навести влажный "беспорядок" на голове.