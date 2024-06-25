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Сочетание прически и летнего гардероба: как не совершить ошибок

Выбираем прическу, соответствующую летним образам

1:24
Моя семья » Красота и стиль

Как правило, стилисты рекомендуют присмотреться к хвосту, если ваше платье закрывает шею или наоборот вы хотите подчеркнуть декольте, не используя при этом украшений в этой области. Какой именно делать хвост — высокий, низкий, гладкий или бунтарский — решать только вам. Да, локоны — оптимальный вариант, если у вас немного времени, а возиться и продумывать прическу не хочется, и все же учитывайте то, в чем вы собираетесь покорять летний город этим вечером.

Выбираем прическу, соответствующую летним образам
Фото: unsplash.com by Dmitry Zelinskiy zelindm is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

V-образный вырез или платье на тонких бретелях прекрасно "уживутся" с голливудской укладкой, причем лучше всего прическа смотрится на волосах средней длины. А вот какой микс совсем не будет смотреться — локоны и массивный верх или яркие акценты в области шеи, например, объемные украшения. Каких-то пять лет назад влажный эффект был на пике, сегодня его встречаешь не так часто, однако тенденция сохраняется. Чаще всего стилисты создают подобную укладку, когда девушка не хочет забирать волосы в высокую прическу, но и хочется открыть лицо. В этом случае "мокрые" локоны удовлетворят обе потребности.

Также, если вы хотите продемонстрировать новые серьги или оригинальный вырез платья, смело просите своего стилиста навести влажный "беспорядок" на голове.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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