Девять простых привычек перед сном для поддержания красоты волос и здоровья кожи

Как ухаживать за собой даже во сне: девять вечерних привычек для красоты

2:23 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Современный темп жизни часто не оставляет времени для полноценного ухода за собой, и поиск полезных советов в Интернете может быть затруднительным. Однако, чтобы поддерживать красоту и здоровье кожи и волос, не обязательно тратить много времени и денег. Просто следуйте этим девяти простым привычкам перед сном, рекомендованным порталом stylecraze.com.

Фото: Wikipedia by U3207862 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Удалите макияж

Во время сна кожа восстанавливается, и ей нужно «дышать». Макияж закупоривает поры, вызывая пигментацию и акне. Очищение и лёгкое отшелушивание перед сном помогает удалить загрязнения и очистить поры.

Используйте крем для рук

Вымойте руки тёплой водой с мягким мылом, затем наносите густой, но не жирный крем. Это увлажнит кожу и уменьшит сухость и шероховатость.

Применяйте тоник

Тоник восстанавливает естественный pH кожи, защищая ее от бактерий и загрязнений. Наносите его на ватный диск и аккуратно протирайте лицо и шею.

Крем для век

Глаза нуждаются в особом уходе. Снимите макияж и нанесите увлажняющий крем для век. Он уменьшает морщины и увлажняет кожу вокруг глаз.

Завяжите волосы

Спите с заплетёнными волосами, чтобы избежать их спутывания и раздражения кожи. На локонах содержится жир и грязь, которые могут вызвать прыщи.

Вазелин для ног

Вымойте ноги теплой водой, вытрите их насухо и нанесите вазелин. Это предотвратит сухость и сделает кожу мягкой.

Чистите зубы

Чистите зубы каждый вечер перед сном. Это предотвратит неприятный запах изо рта и обеспечит красивую улыбку.

Шелковые наволочки

Шелковые наволочки, полезны для кожи и волос. Они не вызывают образования складок на лице и спутывания локонов, в отличие от хлопковых.

Маски для лица на ночь

Маски с гиалуроновой кислотой или витамином С глубоко увлажняют и омолаживают кожу во время сна. Наносите их перед сном и просыпайтесь с гладким и сияющим лицом.

Начните внедрять эти простые шаги в свою вечернюю рутину ухода и наслаждайтесь результатами.