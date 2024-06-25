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Алкоголь и выпадение волос: как чрезмерное употребление вредит вашей шевелюре?

Влияет ли употребление алкоголя на выпадение волос?

1:37
Моя семья » Красота и стиль

Алкоголь воздействует на весь организм, включая печень, сердце и психическое здоровье. Однако мало кто знает, что он также может способствовать выпадению волос. Они лишаются необходимых питательных веществ, становясь слабыми и уязвимыми к повреждениям. Портал stylecraze.com рассказывает, как чрезмерное употребление алкоголя может повредить здоровью волос и кожи головы.

Влияет ли употребление алкоголя на выпадение волос?
Фото: freepik.com by gpointstudio is licensed under public domain

Обезвоживание волос

Алкоголь является мочегонным средством, способствующим потере воды и солей из организма, что приводит к обезвоживанию. Оно вызывает сухость кожи головы и волос, делая их ломкими и склонными к выпадению.

Недостаток питания из-за алкоголя

Алкогольные напитки содержат пустые калории, создавая иллюзию сытости, но не обеспечивая организм необходимыми питательными веществами. Это приводит к дефициту важных для здоровья волос элементов, таких как цинк и биотин. Эти микроэлементы необходимы для роста и укрепления локонов, и их недостаток может вызвать ломкость и выпадение.

Дисбаланс эстрогена

Чрезмерное потребление алкоголя может повысить уровень эстрогена в организме. У женщин дисбаланс этого гормона может привести к ослаблению волосяных фолликулов, что также способствует выпадению волос.

Забота о своем организме, отказ от употребления алкоголя и правильное питание помогут не только предотвратить выпадение волос, но и улучшить общее самочувствие и внешний вид.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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