Уход за молодой кожей: правильные процедуры для каждого возраста

Молодость против ухода: какие процедуры не нужны молодой коже

1:02 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Уход за кожей начинается с подросткового возраста, но избегание раннего старения требует баланса, чтобы избежать нежелательных последствий. Для молодой кожи до 25 лет рекомендуются чистки и легкие кислотные пилинги для борьбы с покраснениями и камедонами. Инъекционные процедуры не рекомендуются, за исключением случаев, когда другие методы борьбы с акне не помогают.

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После 25 лет процессы обновления клеток замедляются, поэтому косметолог должен быть более осторожен при проведении процедур, чтобы избежать ожогов. Возможно использование ультразвуковой чистки для снижения риска повреждения кожи. В возрасте 30-35 лет рекомендуется обратить внимание на мезотерапию и биоревитализацию для поддержания тонуса кожи.

В любом возрасте важно уделять внимание пилингам и защите от солнца, особенно для чувствительной кожи, чтобы предотвратить пигментацию.