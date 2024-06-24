Опасные компоненты в косметике: что стоит избегать для здоровой кожи

Качественная декоративная косметика несомненно важна, но без уходовых средств достичь красивой кожи просто невозможно. Эксперты-косметологи подчеркивают вредные компоненты, которые следует избегать.
Парабены, обнаруженные в некоторых средствах, вызывают аллергию и дерматиты, поэтому важно тщательно изучать состав продуктов. Вазелин, хоть и считается безопасным смягчающим средством, на самом деле нарушает естественный водный баланс в клетках, вызывая сухость и шелушение. Искусственный глицерин также высасывает влагу из кожи, делая ее еще суше. Формальдегид, хоть и продлевает срок службы кремов, обладает раздражающим действием и токсичен, оказывая отрицательное влияние на органы дыхания, зрения, кожу и нервную систему.
Важно внимательно изучать состав косметических средств и обращаться к косметологам за советом для поддержания здоровья кожи.
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