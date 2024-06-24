Секреты здоровья ног: как избавиться от сосудистых звездочек

Лето — время, когда мы стремимся носить легкую одежду и показать ноги, но сосудистые звездочки могут заставить нас отказаться от этой идеи. Флеболог Каролина Новикова делится советами о том, как избавиться от них навсегда.
Сосудистые звездочки чаще всего появляются на ногах и могут быть признаком венозной болезни, а не просто косметической проблемой. Они могут сигнализировать о начале варикоза, поэтому важно обратиться к специалисту для точного диагноза и избегать самолечения.
Хотя врачи могут назначить гели и медикаменты для улучшения кровообращения и укрепления сосудов, уже существующие звездочки такими средствами не убрать. По словам Каролины, поврежденный сосуд, который уже вышел на поверхность, не может быть восстановлен мазью.
Сосудистые звездочки часто возникают у любителей соляриев, жарких курортов, бань и саун из-за регулярного расширения и сужения сосудов, что приводит к их повреждению. Во время беременности около 60% женщин замечают появление звездочек.
Существуют различные методы борьбы с сосудистыми звездочками:
Важно помнить, что выбор метода зависит от индивидуальных особенностей и степени развития проблемы, и перед применением любого из них следует проконсультироваться с врачом.
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