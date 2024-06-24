Секреты здоровья ног: как избавиться от сосудистых звездочек

Три проверенных метода устранения сосудистых звёздочек

1:58 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Лето — время, когда мы стремимся носить легкую одежду и показать ноги, но сосудистые звездочки могут заставить нас отказаться от этой идеи. Флеболог Каролина Новикова делится советами о том, как избавиться от них навсегда.

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Сосудистые звездочки чаще всего появляются на ногах и могут быть признаком венозной болезни, а не просто косметической проблемой. Они могут сигнализировать о начале варикоза, поэтому важно обратиться к специалисту для точного диагноза и избегать самолечения.

Хотя врачи могут назначить гели и медикаменты для улучшения кровообращения и укрепления сосудов, уже существующие звездочки такими средствами не убрать. По словам Каролины, поврежденный сосуд, который уже вышел на поверхность, не может быть восстановлен мазью.

Сосудистые звездочки часто возникают у любителей соляриев, жарких курортов, бань и саун из-за регулярного расширения и сужения сосудов, что приводит к их повреждению. Во время беременности около 60% женщин замечают появление звездочек.

Существуют различные методы борьбы с сосудистыми звездочками:

Лазер: при не запущенных случаях можно использовать лазерное удаление, которое может потребовать несколько сеансов и быть болезненным.

Склеротерапия: если сосудов много, врач может провести склеротерапию, вводя в вену раствор, который сжимает звездочки. После процедуры необходимо носить компрессионные чулки.

Электрокоагуляция: этот метод подходит для запаивания сосудов, но требует тщательного выбора специалиста и может оставлять рубцы, особенно на светлой коже.

Важно помнить, что выбор метода зависит от индивидуальных особенностей и степени развития проблемы, и перед применением любого из них следует проконсультироваться с врачом.