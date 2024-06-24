Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Моргенштерн* назвал себя уголовником после возбуждения уголовного дела в России
Зелёные дачные щи: варим их на обычной тушёнке
Делимся советами, как применяют чистотел дачники
Опубликовано досье на террористов из Дагестана
Фитнес-тренер рассказал, что такое гипоксическая тренировка
В России в этом году введут 108 га круглогодичных теплиц на 27 млрд рублей
В онлайн-кинотеатре Wink.ru выпустили две первые серии драмы "Чистые"
Учёные обнаружили место обитания древних пещерных львов в Италии
Названы самые бюджетные иномарки с автоматическими коробками передач в России
Идеальные оттенки теней для зелёных глаз: как подчеркнуть их естественную красоту?

Макияж для зелёных глаз: пять лучших оттенков теней для выразительного взгляда

2:10
Моя семья » Красота и стиль

Зелёные глаза выделяются своим уникальным и очаровательным редким оттенком. Всего 2% населения мира обладают этой особенностью. Если вы стремитесь подчеркнуть естественную привлекательность зелёных глаз, портал stylecraze.com предлагает несколько полезных советов по выбору идеальных оттенков теней для макияжа.

Макияж для зелёных глаз: пять лучших оттенков теней для выразительного взгляда
Фото: unsplash.com by freestocks.org freestocks is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Золото

Этот оттенок придаёт взгляду теплоту и глубину, делая его более ярким и привлекательным. Золотые тени особенно эффектны вечером или на особых мероприятиях, так как они привлекают внимание и подчеркивают естественный цвет глаз.

Бургундия

Этот глубокий и насыщенный оттенок прекрасно контрастирует с зелёными глазами. Тени цвета вина или бургундии добавляют загадочности и элегантности вашему взгляду. Они идеально подходят как для вечернего, так и для дневного макияжа, делая его более выразительным и стильным.

Серо-коричневый

Нейтральные тени серо-коричневого цвета отлично подходят для повседневного макияжа. Они подчеркивают зелёные глаза, освежают взгляд и добавляют натуральности образу. Этот оттенок идеален для тех, кто предпочитает сдержанный и элегантный макияж, который подчеркивает естественную красоту глаз.

Фиолетовый

Оттенки фиолетового, такие как баклажановый или лиловый, помогают усилить яркость зелёных глаз. Такой макияж создает загадочный и привлекательный образ, подходит для любого времени суток и особенно хорош для тех, кто хочет экспериментировать с цветом.

Дымчатый серый

Классические серые тени идеально подходят для создания дымчатого эффекта на веках. Они гармонично сочетаются с зелёными глазами, добавляя им таинственности и глубины. Этот оттенок подходит как для вечернего, так и для дневного макияжа, обеспечивая выразительный и стильный образ.

Следуйте нашим рекомендациям по макияжу для зелёных глаз, чтобы выглядеть стильно и уверенно в любой ситуации.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Обсудить
Популярное
Зола и уксус — секретное удобрение для продвинутых огородников

Каждый опытный дачник знает, что для получения богатого урожая нужно не только правильно выращивать растения, но и обеспечивать их сбалансированным питанием. Но далеко не все садоводы знают, что одним из самых эффективных из доступных удобрений является подкормка из простых, можно сказать, домашних ингредиентов — золы и уксуса.

Это удобрение поможет получить богатый урожай
Украинская певица Лобода показала фото из больницы после операции на руке
Украинская певица Светлана Лобода оказалась в больнице
Стало известно о тайной просьбе Анастасии Заворотнюк, о которой не знал даже её муж Пётр Чернышёв
Девчонки, я вас умоляю: Навка рассказала, о чём просила Заворотнюк, находясь в больнице
События в Дагестане развиваются по казахстанской модели госпереворота Любовь Степушова В ударах по Крыму задействованы порты Украины — Николаев и Одесса Дмитрий Плотников
Подкормка капусты в конце июня: секрет хорошего урожая, о котором забывают многие дачники
Забудьте о прополке: уникальный способ раз и навсегда избавиться от сорняков на грядках
Простой рецепт малосольных огурцов: засаливаем их холодным способом в газированной воде
Простой рецепт малосольных огурцов: засаливаем их холодным способом в газированной воде
Последние материалы
Опубликовано досье на террористов из Дагестана
Макияж для зелёных глаз: пять лучших оттенков теней для выразительного взгляда
В онлайн-кинотеатре Wink.ru выпустили две первые серии драмы "Чистые"
Учёные обнаружили место обитания древних пещерных львов в Италии
Названы самые бюджетные иномарки с автоматическими коробками передач в России
В Шереметьево ужесточены меры безопасности после теракта в Дагестане
Телеведущая Ида Галич рассказала о своих пяти закрытых ипотеках
5 самых умных пород собак
Синоптик Ильин спрогнозировал июльскую погоду в Москве
Страховка от овербукинга в отелях: новая услуга для туристов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников