Обновление образа: как правильно выбрать стрижку, подчеркивающую вашу индивидуальность

Признаки того, что настало время для смены прически

1:04 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Смена прически может оживить ваш образ, особенно если вы заметили, что волосы потеряли объем. Это часто происходит, когда стрижка отрастает и теряет свою первоначальную форму, делая волосы тяжелыми и прилипшими к голове. В таком случае, стоит записаться на коррекцию или полностью изменить стрижку.

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Кроме того, важно выбирать прическу, подходящую к форме вашего лица. Неподходящая стрижка может не подчеркнуть достоинства вашего лица, даже если она в тренде. Поэтому, перед походом к стилисту, изучите примеры знаменитостей с похожей формой лица или проконсультируйтесь с опытным стилистом. Также, если вы изменили свой стиль, возможно, пришло время и для новой стрижки, которая будет соответствовать вашему новому образу.

Помните, что каждое изменение в вашем стиле может потребовать изменения в вашей прическе. Всегда консультируйтесь с профессионалами, а не только с друзьями, чтобы ваша новая стрижка дополняла ваш образ.