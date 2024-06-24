Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как не стать жертвой маркетинговых уловок: советы эксперта
При посадке томатов в лунку можно класть яичную скорлупу
Анастасия Ивлеева считает Москву лучше Нью-Йорка и Парижа
Овсяные блины с корицей: подавайте с яблочным соусом
18-летняя невеста Григория Лепса ответила на критику сетевых недоброжелателей
Навка рассказала, как тайком носила в больницу вино для Анастасии Заворотнюк
Васильева обвинила Познера и Пугачёву в наплевательском отношении к России
Риелтор Дымова предрекла подорожание аренды квартир в Москве на 10-15% с конца лета
Мировой авторынок в мае 2024 года вырос на 1%: лидирует Китай
Новый взгляд на уход за кожей головы: скинификация в действии

Какие методы и для чего нужно использовать для ухода за кожей головы

2:35
Моя семья » Красота и стиль

Тренд "скинификации" головы — это новая волна в уходе за кожей головы, сопровождаемая разнообразными продуктами, направленными на очищение, увлажнение, питание и защиту. После пандемии COVID-19 многие столкнулись с проблемами волос, такими как выпадение и ухудшение качества, что привело к распространению этого тренда. Бренды, специализирующиеся на волосах, расширили свои линейки сыворотками, скрабами и лосьонами, включив в них нетрадиционные ингредиенты, такие как глина, пептиды, пробиотики и кислоты. В этой связи возникают вопросы о том, как и когда использовать эти продукты, а также о целесообразности их применения.

Какие методы и для чего нужно использовать для ухода за кожей головы
Фото: Wikipedia by Kim Newberg is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Кожа головы часто игнорируется до тех пор, пока не появляются зуд, шелушение или жирность. Это небрежное отношение следует изменить, поскольку состояние скальпа является отражением общего здоровья организма. Кожа головы тесно связана с волосами, поскольку именно здесь формируются волосяные луковицы. Здоровые волосы — это не только вопрос эстетики, но и показатель уверенности и самопринятия.

Даже без явных проблем с кожей головы рекомендуется регулярно использовать шампунь для глубокого очищения. На скальпе скапливаются остатки стайлинг-средств, пыль и лишний себум, что замедляет регенерацию и приводит к жирности и потере объема волос. Введение в уход специализированных продуктов, таких как пилинги с натуральными компонентами, способствует не только очищению, но и улучшению проникновения питательных веществ к фолликулам, что благоприятно сказывается на здоровье и красоте волос.

Кожа головы имеет собственный микробиом, который играет ключевую роль в поддержании ее здоровья и иммунитета. Поддержание баланса микроорганизмов крайне важно для предотвращения различных проблем, таких как перхоть. Продукты для ухода за скальпом, обогащенные активными компонентами, могут помочь в решении проблем с зудом, шелушением или избыточной жирностью.

Сыворотки — еще одно эффективное средство в борьбе с проблемами кожи головы. Они способны увлажнять, питать волосяные фолликулы, устранять зуд и нормализовать выработку себума. Регулярное применение сывороток помогает улучшить состояние кожи головы и волос, предотвращая привыкание и перестимуляцию.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Популярное
Татьяна Навка рассказала, как похоронили Анастасию Заворотнюк

Фигуристка Татьяна Навка сообщила, что актрису Анастасию Заворотнюк похоронили без грима на лице.

Татьяна Навка заявила, что Анастасию Заворотнюк похоронили без грима на лице
Артемий Лебедев рассказал Ольге Бузовой, как выступить перед школьниками
Артемий Лебедев заступился за Бузову, которой не разрешили выступить в родной школе перед детьми
Анастасия Волочкова: Николай Басков спасает Отара Кушанашвили от цирроза печени
В июле в междурядья клубники посадите это: почва станет плодородной, сорняки не смогут расти
Если РФ начнёт уничтожать дроны в Чёрном море, США перестанут видеть полуостров Дмитрий Плотников Минобороны РФ пообещало дать ответ Вашингтону и Киеву за теракт в Севастополе Любовь Степушова
Виноград это просто обожает: полейте раствором кусты — всего 3 ложки для богатого урожая
Чай со свежей мятой: как правильно заварить, чтобы раскрыть весь аромат
Защищаем огурцы от мучнистой росы: рассказываем, как избавить овощи от заболевания — советы опытной огородницы
Защищаем огурцы от мучнистой росы: рассказываем, как избавить овощи от заболевания — советы опытной огородницы
Последние материалы
Политолог Омаров: дети главы района Дагестана участвовали в теракте
Певица Ольга Бузова продемонстрировала фигуру в купальнике
Даже собачья игра иногда означает, что питомца пора показать ветеринару
Стивен Спилберг и Тайка Вайтити снимут новые "Приключения Гекльберри Финна"
Астролог рассказала, как знакам зодиака легко проснуться утром
Театр на Трубной завершит сезон показом спектакля по пьесе Островского
Топ-5 шокирующих фактов о Токио
Полина Гагарина, Шаман и Иван Охлобыстин попали под санкции Евросоюза
Эксперт Вепрецкая: повышения тарифов хватит только на поддержание работы ЖКХ
Домашние животные могут быть переносчиками очень опасного для человека паразита
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников