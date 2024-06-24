Опасности ультрафиолетовых ламп в маникюре: что скрывается за красивыми ногтями

Как лампы для сушки угрожают здоровью кожи во время маникюра

1:59 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего исследовали ультрафиолетовые лампы для сушки маникюрного лака и пришли к выводу, что их излучение наносит повреждения ДНК клеток кожи, этот вывод сделал научный обозреватель Николай Гринько.

Фото: flickr.com by Becky Stern from Brooklyn, USA is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Гель-маникюр, продвигаемый как безопасная и долговечная альтернатива обычному лаку, использует химические вещества, такие как дибутилфталат, толуол, формальдегид, гидроксианизол и трифенилфосфат, которые отнюдь не могут быть названы натуральными.

Гель-лаки содержат полужидкие мономерные и олигомерные вещества, требующие полимеризации ультрафиолетовым излучением с использованием специальных ламп, излучающих в спектре 340-395 нм. По мнению некоторых специалистов, их интенсивность может превышать солнечное излучение, что представляет определенные риски для здоровья.

Исследования показали, что один сеанс облучения подобной лампой в течение 20 минут приводит к гибели 20-30% клеток кожи, а после трех сеансов до 70%. Ультрафиолет также вызывает повреждения митохондрий и ДНК, что увеличивает риск мутаций, ассоциируемых с раком кожи.

Несмотря на обнаруженные негативные эффекты, ученые отмечают необходимость долгосрочных исследований для окончательных выводов, учитывая наличие в клетках механизмов ремонта ДНК. Возможно, в будущем технологии маникюра претерпят изменения в сторону более безопасных методов ухода за ногтями.

Таким образом, использование ультрафиолетовых ламп для маникюра, несмотря на популярность, требует осознания потенциальных рисков и предпочтения более безопасных альтернатив, пока наука не даст окончательных ответов на вопросы об их воздействии на здоровье человека.