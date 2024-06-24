Тайны белых пятен на ногтях: что рассказала дерматолог

Дерматолог Лукманова рассказала, почему на ногтях образуются белые пятна

1:18 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Главная причина появления белых пятен на ногтях — травматизация. Это подтверждено дерматологом, косметологом и трихологом Алиной Лукмановой. Вопреки распространенному мнению, лейконихия (или белые пятна на ногтях) не связана с дефицитом цинка, кальция, железа и других микроэлементов, пояснила она.

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Обычно матовые белые пятна возникают на ногтевой пластине из-за микротравм. Это явление часто встречается у детей, особенно у тех, кто грызет ногти.

Белые пятна могут появиться также после агрессивного маникюра или при работе с химическими веществами, включая бытовую химию и краски. В этих случаях поражается зона роста ногтя, и может возникнуть полосовидная лейконихия, отметила специалист.

Также существует наследственное состояние — тотальная или субтотальная лейконихия, при которой ногтевая пластина становится почти полностью белой.

Некоторые ученые выдвигают гипотезы о внутренних причинах появления белых пятен, таких как нарушения обмена веществ, патологии ЖКТ и заболевания нервной системы, однако эти предположения требуют дополнительных исследований, подчеркнула дерматолог.