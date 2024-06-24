Маникюр с гель-лаком: как избежать потери ногтей

Как маникюр с гель-лаком может привести к потере ногтей

2:04 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

В СМИ появилась информация о том, что москвичка лишилась ногтей на некоторых пальцах после маникюра с гель-лаком. В студии предложили исправить ситуацию "протезированием", но это только ухудшило состояние. Алина, посетившая салон на юге Москвы, заметила, что покрытие начало отслаиваться вместе с ногтями уже через несколько дней. Студия предложила "протезирование", что только усилило боль, и через три месяца ноготь практически полностью отслоился.

Фото: flickr.com by Becky Stern from Brooklyn, USA is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Позже выяснилось, что "протезирование" не было в прейскуранте салона, а администратор не смог объяснить, почему за это взимались деньги. Алина обратилась к подологу, которая диагностировала термический ожог и грибок, предположительно занесенный во время процедуры. Ноготь на мизинце почти полностью исчез, а на большом пальце частично. Потребовалось серьезное лечение.

Подолог Екатерина Чугорева пояснила, что причиной могли быть дешевые и некачественные материалы. Это не единичный случай — в начале 2023 года москвичка Маргарита рассказала, что после посещения салона у нее болели пальцы, а ногтевые пластины были повреждены. Анна, жительница Москвы, также сообщила, что после спешной работы мастера у нее остались изуродованные ногти.

Подолог Олеся Силакова объяснила, что отслоение ногтей может быть вызвано некачественным снятием гель-лака металлической фрезой, особенно если инструмент притупился и приходится усиливать давление. При регулярном воздействии это приводит к онихолизису — отслоению ногтя от ложа. По мнению Силаковой, в случае травмы нужно обращаться к подологу для лечения и протезирования.

Марина Сторублевцева, подолог и инструктор по маникюру и педикюру, добавила, что проблема может быть в некачественном гель-лаке, содержащем агрессивные компоненты, которые могут вызывать аллергию или ожог.