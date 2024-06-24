Идеальный маникюр надолго: секреты ухода от эксперта

Как надолго сохранить идеальный маникюр без сколов

1:47 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Сразу после маникюра руки выглядят безупречно, но продолжительность этого эффекта зависит от домашнего ухода. О том, как сохранить ногти красивыми надолго, рассказала эксперт. Нельзя наносить масло или крем на кутикулу в день обработки ногтей в аппаратной технике, иначе кожа станет слишком увлажненной и мастер не сможет качественно выполнить работу. Руководитель школы маникюра Оксана Городова советует также избегать бани и сауны в первые два дня после наращивания ногтей, поскольку искусственный материал еще заканчивает полимеризацию и может деформироваться под воздействием высокой температуры.

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Для сохранения красоты маникюра до следующего визита к мастеру важно использовать хозяйственные перчатки при работе с бытовой химией, иначе на ногтях быстро появятся царапины и сколы. Мыть посуду также нужно в перчатках, так как химические вещества в моющих средствах портят ногти и кожу рук. Искусственное покрытие не следует стричь или подпиливать самостоятельно, так как это может привести к сколам и отслоениям.

Снятие искусственного покрытия тоже следует доверить профессионалам, чтобы не повредить натуральные ногти. Гель-лак нужно менять каждые четыре недели, так как при отросших ногтях архитектура покрытия смещается, что может вызвать трещины и инфицирование пластины.

Для поддержания идеального маникюра важно ухаживать за кожей рук: ежедневно наносить масло на кутикулу, раз в неделю использовать мягкий скраб и наносить маску или делать парафиновую ванночку. Полезен также ежедневный массаж рук, который поможет сохранить тонус кожи.