Эмоции на лице: как чувства влияют на образование морщин

Культ молодости продолжает оставаться актуальным, несмотря на глобальную тенденцию к естественной красоте. Выяснилось, что некоторые морщины не должны вызывать беспокойства, а также, как эмоции влияют на состояние кожи. Морщины являются главным признаком возраста, и их появление может быть связано с типом старения лица, неправильным уходом за кожей, мимическими привычками, эмоциональными особенностями и психологическим состоянием. Мимические мышцы крепятся к костям черепа и коже, и при выражении эмоций они сокращаются, создавая складки на коже.
В молодости эти мышцы расслабляются, возвращаясь в исходное состояние, но с возрастом постоянные сокращения приводят к появлению глубоких морщин, формируя зоны гипертонуса, которые невозможно устранить простым расслаблением. Такие изменения не только создают морщины, но и изменяют черты лица.
Эмоции накладывают отпечаток на выражение лица, создавая индивидуальный рисунок морщин. По лицу можно определить характер человека: радость, печаль, задумчивость, гнев, недовольство, удивление, любовь и ненависть. Некоторые мышцы, такие как мышца удивления на лбу, мышца гнева между бровями, мышца презрения, усиливающая носогубные складки, и мышца печали, опускающая уголки рта, формируют специфические морщины.
Однако есть и положительные мимические движения, которые помогают поддерживать тонус лица. Например, мышца трубача, надувающая щеки, или мышца смеха, формирующая ямочки в уголках рта. Мышцы, ответственные за движение вверх и расширение, как правило, формируют "положительные" морщины и улыбку, тогда как мышцы, сжимающие и направленные вниз, создают "отрицательные" морщины и недовольное выражение лица. Постоянное использование одних и тех же мышц при частом выражении определенных эмоций формирует характерное выражение лица, срабатывает принцип обратной мимической связи.
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