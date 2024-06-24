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Эмоции на лице: как чувства влияют на образование морщин

Эмоциональные переживания ускоряют появление морщин

2:14
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Культ молодости продолжает оставаться актуальным, несмотря на глобальную тенденцию к естественной красоте. Выяснилось, что некоторые морщины не должны вызывать беспокойства, а также, как эмоции влияют на состояние кожи. Морщины являются главным признаком возраста, и их появление может быть связано с типом старения лица, неправильным уходом за кожей, мимическими привычками, эмоциональными особенностями и психологическим состоянием. Мимические мышцы крепятся к костям черепа и коже, и при выражении эмоций они сокращаются, создавая складки на коже.

Эмоциональные переживания ускоряют появление морщин
Фото: flickr.com by LG전자 is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

В молодости эти мышцы расслабляются, возвращаясь в исходное состояние, но с возрастом постоянные сокращения приводят к появлению глубоких морщин, формируя зоны гипертонуса, которые невозможно устранить простым расслаблением. Такие изменения не только создают морщины, но и изменяют черты лица.

Эмоции накладывают отпечаток на выражение лица, создавая индивидуальный рисунок морщин. По лицу можно определить характер человека: радость, печаль, задумчивость, гнев, недовольство, удивление, любовь и ненависть. Некоторые мышцы, такие как мышца удивления на лбу, мышца гнева между бровями, мышца презрения, усиливающая носогубные складки, и мышца печали, опускающая уголки рта, формируют специфические морщины.

Однако есть и положительные мимические движения, которые помогают поддерживать тонус лица. Например, мышца трубача, надувающая щеки, или мышца смеха, формирующая ямочки в уголках рта. Мышцы, ответственные за движение вверх и расширение, как правило, формируют "положительные" морщины и улыбку, тогда как мышцы, сжимающие и направленные вниз, создают "отрицательные" морщины и недовольное выражение лица. Постоянное использование одних и тех же мышц при частом выражении определенных эмоций формирует характерное выражение лица, срабатывает принцип обратной мимической связи.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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