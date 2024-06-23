Шампунь с пищевой содой для глубокой очистки: как приготовить и использовать

Приготовьте шампунь с пищевой содой для глубокой очистки кожи головы своими руками

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Если кажется, что обычный шампунь не очищает кожу головы достаточно хорошо, стоит попробовать шампунь-скраб. В магазинах есть множество таких средств, но поклонники натурального ухода утверждают, что самодельный шампунь с пищевой содой отлично справляется с глубокой очисткой кожи головы и волос без использования поверхностно-активных веществ и сульфатов, характерных для традиционных средств.

Фото: Wikipedia by Kim Newberg is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Как и любое домашнее средство, шампунь с пищевой содой нужно использовать с осторожностью. Пищевая сода имеет высокий уровень pH — от 8 до 9, это щелочь. Однако кожа головы естественно кислотная, чтобы предотвратить рост бактерий и грибков. Частое использование сильно щелочных продуктов может нарушить pH-баланс кожи головы, делая волосы сухими и ломкими. Пищевая сода также открывает кутикулы волос, что может привести к их ослаблению. Шампунь с пищевой содой следует использовать только при необходимости глубокой очистки кожи головы. Если у вас очень сухие волосы, лучше отказаться от его использования. Также помните, что некоторые люди могут быть чувствительны к пищевой соде. Перед применением обязательно сделайте тест на внутренней стороне руки.

Рецепт самодельного шампуня:

1 часть пищевой соды

3 части теплой воды

Небольшая миска

Соедините и перемешайте ингредиенты до получения однородной массы, превращая их в пасту. Можно добавить несколько капель эфирного масла. Шампунь лучше готовить непосредственно перед использованием, не стоит его хранить.

Инструкция по использованию шампуня с пищевой содой:

Нанесите шампунь, начиная с кожи головы и заканчивая кончиками. Смесь будет казаться зернистой и липкой, что нормально. Она не будет пениться, как обычный шампунь, так как не содержит мыла. Втирайте смесь в кожу головы осторожно, чтобы не вызвать раздражение. Оставьте на 1-3 минуты, затем смойте теплой водой.