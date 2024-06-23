Тайны здоровья волос: какие продукты делают их красивыми и сильными

Врач-трихолог Екатерина Титушкина рассказала о ключевых продуктах, влияющих на здоровье и красоту волос. Она подчеркнула, что сбалансированный рацион играет решающую роль в укреплении волосяных фолликулов и предотвращении их выпадения.
Основой для структуры волос является белок, который можно получить из мяса, рыбы, яиц, бобовых, семян и орехов. Железо, необходимое для здоровья волос, содержится в печени, говядине, морепродуктах, гречке, орехах и шпинате. Цинк, богатый молочными продуктами, говядиной, моллюсками, орехами, киноа и овсом, способствует объему и здоровью волос.
Витамин В5, фолиевая кислота, антиоксиданты и Омега-3 также необходимы для стимуляции роста волос и улучшения состояния кожи головы.
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