Тайны здоровья волос: какие продукты делают их красивыми и сильными

Трихолог Титушкина поделилась информацией о продуктах, влияющих на рост волос

0:57 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Врач-трихолог Екатерина Титушкина рассказала о ключевых продуктах, влияющих на здоровье и красоту волос. Она подчеркнула, что сбалансированный рацион играет решающую роль в укреплении волосяных фолликулов и предотвращении их выпадения.

Фото: public-domain-image. com by Titus Tscharntke is licensed under public domain

Основой для структуры волос является белок, который можно получить из мяса, рыбы, яиц, бобовых, семян и орехов. Железо, необходимое для здоровья волос, содержится в печени, говядине, морепродуктах, гречке, орехах и шпинате. Цинк, богатый молочными продуктами, говядиной, моллюсками, орехами, киноа и овсом, способствует объему и здоровью волос.

Витамин В5, фолиевая кислота, антиоксиданты и Омега-3 также необходимы для стимуляции роста волос и улучшения состояния кожи головы.