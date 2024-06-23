Секреты молодости: какие привычки делают вас старше на долгие годы

Причины, из-за которых вы выглядите старше, чем ваш возраст

1:12 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Никто не хочет выглядеть старше своего возраста, но часто сами мы виноваты в том, что окружающие воспринимают нас старше, чем мы на самом деле. Что же мы делаем не так? Этот вопрос мы обсудили с экспертами.

Фото: freepik.com by senivpetro is licensed under public domain

Избегаете средств с SPF. Загар может быть привлекательным летом, но многие забывают, что защита от УФ-лучей необходима круглогодично. С возрастом солнечное излучение оказывает все большее влияние на кожу, вызывая пигментацию и появление морщин. Забота о коже должна начинаться сейчас.

Избегаете физической активности. Спорт помогает поддерживать тонус организма и обеспечивает хорошее кровообращение. Даже простые изменения в повседневной активности, такие как прогулки или использование лестницы вместо лифта, могут значительно повлиять на ваше здоровье и внешность.

Потребление сахара. Излишнее потребление сахара разрушает коллаген кожи, делая ее менее упругой и склонной к преждевременному старению. Сбалансированное питание играет важную роль в сохранении молодости кожи и общего здоровья.