От чего мужчины отворачиваются в женском облике: взгляд психолога

Особенности в женском облике, которые отталкивают мужчин

1:34 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Многие женщины тратят много времени в салонах, чтобы произвести впечатление на мужчин, но некоторые изменения в их внешности, как признаются сами представители сильного пола, могут скорее оттолкнуть, чем привлечь. Психолог Александр Сорокин рассказал, на что именно во внешности женщин чаще всего жалуются его клиенты.

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Суперобъемные ресницы: эта популярная бьюти-процедура не всегда находит одобрение у мужчин из-за возможного неестественного вида. Александр отмечает, что клиенты часто жалуются на излишний акцент на ресницах, что может вызвать дискомфорт и недоумение.

Особенности парфюма: исследования показывают, что мужчины предпочитают натуральные ароматы, такие как мускус, ваниль и белые цветы. Слишком сладкие или резкие запахи могут отпугнуть потенциального партнера.

Оверсайз: тренд на крупную одежду может быть удобным, но не всегда привлекательным для мужчин. Александр рекомендует учитывать этот момент, если цель — произвести впечатление на нового знакомого.

Пирсинг на лице: хотя пирсинг и татуировки стали распространенными, они могут снизить степень привлекательности в глазах мужчин, особенно если их слишком много или они расположены в выраженных местах лица.

Александр подчеркивает, что для успешного знакомства внешность играет большую роль, поэтому важно обратить внимание на детали, которые могут оказать влияние на первое впечатление.