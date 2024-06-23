Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
6 полицейских убиты, 12 ранены во время терактов в Дагестане
Рулетики из бекона с финиками: вкусная праздничная закуска
Летом важно провести 3 обрезки винограда
Новая Lada Aura от "АвтоВАЗа" — лимузин с российско-китайским акцентом
Канадский нападающий Родевальд назвал Овечкина самым сильным хоккеистом
Лейбл Димы Билана выиграл суд по защите авторских прав
Причины, из-за которых вы выглядите старше, чем ваш возраст
Аманде Аббингтон пришлось обратиться в полицию из-за угроз
Инженеры из МФТИ создали перспективный АКБ для космических кораблей
От чего мужчины отворачиваются в женском облике: взгляд психолога

Особенности в женском облике, которые отталкивают мужчин

1:34
Моя семья » Красота и стиль

Многие женщины тратят много времени в салонах, чтобы произвести впечатление на мужчин, но некоторые изменения в их внешности, как признаются сами представители сильного пола, могут скорее оттолкнуть, чем привлечь. Психолог Александр Сорокин рассказал, на что именно во внешности женщин чаще всего жалуются его клиенты.

Особенности в женском облике, которые отталкивают мужчин
Фото: unsplash.com by Кристофер Кэмпбелл is licensed under Creative Commons CC0 1.0
  • Суперобъемные ресницы: эта популярная бьюти-процедура не всегда находит одобрение у мужчин из-за возможного неестественного вида. Александр отмечает, что клиенты часто жалуются на излишний акцент на ресницах, что может вызвать дискомфорт и недоумение.
  • Особенности парфюма: исследования показывают, что мужчины предпочитают натуральные ароматы, такие как мускус, ваниль и белые цветы. Слишком сладкие или резкие запахи могут отпугнуть потенциального партнера.
  • Оверсайз: тренд на крупную одежду может быть удобным, но не всегда привлекательным для мужчин. Александр рекомендует учитывать этот момент, если цель — произвести впечатление на нового знакомого.
  • Пирсинг на лице: хотя пирсинг и татуировки стали распространенными, они могут снизить степень привлекательности в глазах мужчин, особенно если их слишком много или они расположены в выраженных местах лица.

Александр подчеркивает, что для успешного знакомства внешность играет большую роль, поэтому важно обратить внимание на детали, которые могут оказать влияние на первое впечатление.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Популярное
Беременная Лиза Арзамасова устроила сказочную фотосессию с сыном Лёвой: "Нежности"

Звезда "Папиных дочек" Лиза Арзамасова поделилась волшебными фотографиями с сыном Лёвой.

Актриса Лиза Арзамасова показала очаровательное фото с сыном Лёвой
Важная подкормка лука в июне для роста зелёной массы
Перо будет сочным, а луковица — крупной: в июне подкормите лук этим средством — залог хорошего урожая
Татьяна Навка рассказала, как похоронили Анастасию Заворотнюк
Какие звуки нравятся кошкам: питомцы от них теряют рассудок
Мощные ФАБ-3000 проходят "обкатку" на Харьковском направлении Дмитрий Плотников Украина рискует, нанося массированные удары по российским НПЗ Любовь Степушова
Артемий Лебедев заступился за Бузову, которой не разрешили выступить в родной школе перед детьми
Самые глупые собаки в мире: почему эти породы отличаются среди остальных
Подкормка калиевой селитрой - незаменимая помощь для ваших растений
Подкормка калиевой селитрой - незаменимая помощь для ваших растений
Последние материалы
Лейбл Димы Билана выиграл суд по защите авторских прав
Аманде Аббингтон пришлось обратиться в полицию из-за угроз
Причины, из-за которых вы выглядите старше, чем ваш возраст
Инженеры из МФТИ создали перспективный АКБ для космических кораблей
Родион Мирошник: "Пощады за это не ждите!"
Особенности в женском облике, которые отталкивают мужчин
Стало известно, чем занять кошку, если вас нет дома
Россиян призвали строить дома самостоятельно
Минобороны РФ пообещало дать ответ Вашингтону и Киеву за теракт в Севастополе
Международные рейсы в Боао: первый самолёт прибыл из Гонконга
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников