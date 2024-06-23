Легкий ароматический мист для ухода за кожей и волосами: идеальный выбор на теплое время года

Спрей для тела: что это и как его использовать

1:49 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Теплый сезон — отличное время отказаться от питательных баттер и насыщенных парфюмов в пользу ароматического миста, который сочетает в себе функции ухода за кожей и насыщения легким ароматом. Парфюмерный мист представляет собой полноценный аромат без долговечного шлейфа, что особенно понравится любителям тонких запахов.

Фото: unsplash.com by Pete Bellis petebellis is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Термин "mist" происходит от английского слова, которое переводится как "легкий туман". Этот косметический продукт в виде спрея образует на коже мельчайшие капельки, создавая прозрачную, обволакивающую вуаль. Основное предназначение миста для тела — быстрое увлажнение и тонизирование кожи, дополняя основной ритуал ухода. Он всегда готов оказать помощь при ощущении сухости, стянутости или дискомфорта, действуя на кожу как живительный глоток воды.

Вопреки распространенному мнению, парфюмерный мист и термальная вода — это разные средства ухода. Мист относится к новому поколению спреев с улучшенным составом, который включает в себя не только воду из природных источников, но и антиоксиданты, растительные экстракты, эфирные масла и гиалуроновую кислоту. Таким образом, мист более активно воздействует на кожу, обогащая ее витаминами и полезными микроэлементами.

Помимо ухода, мист сохраняет легкий аромат на коже благодаря отсутствию спирта в его формуле, что делает его мягким и безопасным для всех типов кожи, включая чувствительную и склонную к раздражениям. Его можно использовать двумя способами: распылять на расстоянии двадцати сантиметров от кожи или создавать ароматическое облако перед собой и входить в него.