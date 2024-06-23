Советы дерматолога: как привычки могут замедлить старение

Советы дерматолога по привычкам, замедляющим старение

1:49 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Большинство женщин начинают боротьбу с возрастными изменениями, когда они становятся слишком очевидными. Врач-дерматолог Кристина Викторова дала рекомендации, какие привычки помогут замедлить процесс старения и сократить частоту походов к косметологу.

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Во-первых, используйте косметику с SPF. Мы часто забываем, что защита от ультрафиолета важна не только летом. Даже зимой солнце может пагубно влиять на кожу. Кристина советует ориентироваться на косметику с SPF хотя бы 15%, а летом дополнительно использовать санскрин. Это поможет избежать проблем с пигментацией, которая добавляет нам возраст.

Во-вторых, пополняйте витаминные запасы. Современные женщины редко проходят чекапы, а запасы витаминов напрямую влияют на внешний вид. Особенно важен витамин D, дефицит которого делает кожу тусклой и менее упругой. Проверяйте уровень витаминов и необходимых веществ хотя бы раз в год.

В-третьих, обратите внимание на свой рацион. Простые углеводы ускоряют старение. Многие продукты содержат углеводы, которых следует избегать ради внешности. Кристина рекомендует щелочную диету с большим количеством овощей и фруктов. Привычка есть салаты в первой половине дня принесет заметные изменения в организме.

И, наконец, контролируйте количество алкоголя. Научитесь говорить "нет" друзьям, для которых алкогольные вечеринки — часть жизни. Кристина подчеркивает, что ничто не старит нас так, как пристрастие к алкоголю. Частые бокалы вина приводят к отекам и обезвоженности кожи, с которыми придется бороться.