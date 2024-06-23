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Секреты здоровой кожи: почему эксфолиация необходима и как её правильно проводить

Пять советов о пилинге, которые вам могли быть неизвестны

3:00
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Для поддержания здоровой кожи лица важно следовать определённым красотным ритуалам. Основные шаги — очищение, увлажнение и использование средств с SPF — полезны для всех типов кожи. Однако многие упускают важный момент: эксфолиацию. Весной это особенно важно из-за утолщения и шершавости кожи после зимы, когда накапливается слой отмерших клеток.

Пять советов о пилинге, которые вам могли быть неизвестны
Фото: flickr. com by Sérgio (Savaman) Savarese is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Существует мнение о том, что эксфолиация может повредить защитный барьер кожи (это возможно, если использовать средства неуместно или слишком агрессивно для своего типа кожи), однако это необходимо для достижения сияющего и чистого цвета лица, объясняет косметолог Ирина Головина.

Существует два типа эксфолиантов: физические и химические. Физические скрабы содержат зерна (например, сахар, кофе или соль), которые физически удаляют омертвевшие клетки кожи. Химические эксфолианты, такие как AHA и BHA кислоты, проникают глубоко в поры, очищая и разглаживая кожу.

Почему эксфолиация важна? Это помогает коже выглядеть свежей и улучшает её общее состояние. Каждый день клетки эпидермиса обновляются, и эксфолиация помогает удалить омертвевшие клетки. Без этого кожа может выглядеть тусклой, а поры забиваться, что часто приводит к появлению акне и жирной кожи, подчеркивает Ирина.

Преимущества эксфолиации включают стимуляцию синтеза коллагена, улучшение текстуры кожи и сохранение её молодежного вида. Частота эксфолиации зависит от индивидуальных потребностей кожи и рекомендаций специалиста. Глубокий пилинг можно делать в салоне раз в сезон, а повседневную поддержку можно осуществлять дома, советует Ирина.

Как безопасно проводить эксфолиацию? Избегайте средств, не подходящих для вашего типа кожи, и слишком агрессивных методов. Эксфолиация должна быть деликатной и контролируемой, чтобы не вызвать раздражения или воспаления кожи, предупреждает специалист.

Используйте средства эксфолиации утром для максимальной эффективности, так как ночью кожа восстанавливается. Физические скрабы лучше использовать во время душа, когда кожа размягчена, а химические средства наносите на сухую кожу и смывайте по прошествии рекомендованного времени, рекомендует Ирина.

Выберите средства эксфолиации, учитывая свои индивидуальные потребности кожи. Людям с чувствительной кожей стоит выбирать более мягкие варианты эксфолиации, например, с низким содержанием кислот, советует косметолог.

Эксфолиация — необходимый этап в уходе за кожей, который помогает сохранить её здоровье и молодость при правильном подходе.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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