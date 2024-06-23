Три основных врага молодой кожи: как избежать преждевременного старения

Три основные причины потери упругости кожи

1:30 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Преждевременное старение кожи может быть вызвано неправильным образом жизни, воздействием ультрафиолетового излучения и стрессом. Врач-косметолог Софико Дараселия подробно обсудила эту проблему. Один из ключевых факторов старения кожи — недостаток сна, который снижает уровень гормонов, замедляет синтез коллагена и влияет на общее состояние кожи. Постоянный недосып может значительно ускорить процесс старения.

Фото: flickr.com by Alex is licensed under Attribution 2.0 Generic

Эксперт подчеркнула, что также важно учитывать частоту потребления алкоголя, что способствует отечности лица, повреждению сосудов, особенно в области щек, и общему ускорению процесса старения, особенно при регулярном употреблении в больших количествах. Правильное питание и физические нагрузки также играют важную роль в поддержании здоровья кожи.

Дараселия пояснила, что вторая причина — фотостарение, вызванное воздействием солнечных лучей. Ультрафиолет разрушает коллагеновые волокна и способствует пигментации кожи. Поэтому важно использовать солнцезащитные средства при выходе на улицу.

Стресс также существенно влияет на состояние кожи, изменяя гормональный фон и обмен веществ. Длительная эмоциональная нагрузка может привести к изменениям в связочном аппарате, жировых пакетах, волокнах коллагена и мимической активности, что также способствует увяданию кожи.