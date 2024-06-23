Секреты и ошибки ухода за кожей вокруг глаз: советы косметолога

Косметолог обсудила распространённые ошибки в уходе за кожей вокруг глаз

1:15 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Кожа вокруг глаз требует особого внимания, так как возрастные признаки и ошибки в уходе становятся заметными именно в этой области. Мы беседовали с косметологом Ольгой Рустамовой, которая поделилась наиболее распространёнными ошибками ухода за этой чувствительной зоной.

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Неправильное применение косметических средств может привести к покраснению или стянутости кожи вокруг глаз. Ольга отмечает, что часто это происходит из-за нанесения слишком близко к глазам или слишком интенсивного втирания, что может раздражать и растягивать кожу.

Защита кожи вокруг глаз от ультрафиолетовых лучей также крайне важна. Ольга рекомендует использовать средства с SPF и носить качественные солнцезащитные очки для предотвращения преждевременного старения кожи. Вечером летом также важно обеспечивать коже дополнительное питание.

Выбор средства для ухода за кожей вокруг глаз должен соответствовать конкретным потребностям кожи. Ольга подчеркивает важность выбора средств с учётом особенностей, например, с витамином С для борьбы с пигментацией или с компонентами, способствующими поддержанию упругости кожи.