Уход за телом: ключевые зоны старения и идеальные решения для них

Какие части тела стареют быстрее и как правильно за ними ухаживать

1:20 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Наш организм стареет неравномерно, и определённые части тела начинают проявлять возрастные изменения раньше других. Косметолог Анна Степанова поделилась советами, какие зоны следует особенно внимательно ухаживать, чтобы своевременно заметить и предотвратить старение.

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Руки, особенно кисти, часто подвергаются воздействию перепадов температур и агрессивных веществ, что приводит к быстрому старению кожи уже после 35 лет. Регулярное увлажнение, парафиновые ванночки, кремы с пантенолом и кислотные составы помогут сохранить кожу в хорошем состоянии.

Ягодицы требуют внимательного ухода из-за склонности к накоплению жира и чувствительности к колебаниям веса. Массажи и физические упражнения помогут поддерживать кожу в тонусе. Выбирайте антицеллюлитные средства с кофеином и виноградным маслом для эффективного ухода.

Шея и декольте, из-за тонкой кожи и утраты жировой прослойки, также нуждаются в комплексном уходе. Избегайте агрессивных средств для очищения и используйте мягкие пилинги на основе молока и миндальных экстрактов. Завершите уход успокаивающим кремом с алоэ, чтобы сохранить кожу в идеальном состоянии.