Открытие собственной привлекательности: пять признаков, что вы лучше, чем думаете

Пять признаков того, что ваша фигура лучше, чем вы думаете

0:54 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Наверное, одна из самых популярных мыслей каждой женщины — как похудеть? Однако часто мы переоцениваем свои проблемы и не замечаем, что выглядим гораздо лучше, чем думаем сами. Мы готовы доказать вам это. Если у вас правильная осанка, прямая спина и ровные плечи добавляют вам привлекательности.

Фото: wikimedia.org by Джузеппе Палумбо is licensed under public domain

Пропорции тела важнее худобы, и мужчины чаще привлекаются к правильным пропорциям, а не к размерам одежды. Симметрия лица и тела также играет большую роль в восприятии привлекательности. Здоровая кожа, волосы и зубы — основные компоненты привлекательности, которые можно поддерживать регулярным уходом и физической активностью.

Наконец, если вам постоянно делают комплименты, возможно, стоит прислушаться и поверить в свою привлекательность, не оправдываясь и не сомневаясь в себе.