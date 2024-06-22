Открытие собственной привлекательности: пять признаков, что вы лучше, чем думаете

Наверное, одна из самых популярных мыслей каждой женщины — как похудеть? Однако часто мы переоцениваем свои проблемы и не замечаем, что выглядим гораздо лучше, чем думаем сами. Мы готовы доказать вам это. Если у вас правильная осанка, прямая спина и ровные плечи добавляют вам привлекательности.
Пропорции тела важнее худобы, и мужчины чаще привлекаются к правильным пропорциям, а не к размерам одежды. Симметрия лица и тела также играет большую роль в восприятии привлекательности. Здоровая кожа, волосы и зубы — основные компоненты привлекательности, которые можно поддерживать регулярным уходом и физической активностью.
Наконец, если вам постоянно делают комплименты, возможно, стоит прислушаться и поверить в свою привлекательность, не оправдываясь и не сомневаясь в себе.
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