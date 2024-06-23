Загадки лазерной эпиляции: когда стоит отказаться от процедуры

Лазерная эпиляция: для кого и по каким причинам не стоит рассматривать этот метод

1:21 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Лазерная эпиляция — одна из наиболее востребованных процедур по удалению нежелательных волос. Несмотря на её удобство, существует множество противопоказаний, большинство из которых индивидуальны, однако мы рассмотрим основные. Для этого мы обратились к дерматологу Кристине Шепелевой.

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Основное противопоказание — наличие хронических заболеваний, даже если они не обострены. Кристина предупреждает: важно сообщать косметологу о всех аллергических реакциях, инфекционных заболеваниях и других особенностях здоровья. Например, аутоиммунные заболевания, такие как витилиго, также могут стать препятствием для проведения процедуры.

Вопрос о проведении лазерной эпиляции во время беременности остаётся спорным. Многие косметологи рекомендуют отложить процедуру до завершения периода кормления грудью. Кристина подчеркивает важность консультации с врачом в таких случаях.

Ещё одно важное противопоказание — проведение лазерной эпиляции на загорелой коже. После загара повышенный уровень меланина делает кожу более чувствительной к лазерному воздействию, что может привести к ожогам и образованию рубцов. Кристина рекомендует отказаться от процедуры до полного снижения загара.