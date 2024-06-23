Секреты эффективных ванночек: борьба с отечностью ног

Четыре варианта ванночек для ног, способных быстро снять отечность

1:33 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Ежедневно многие из нас вынуждены преодолевать значительные расстояния — от и до работы, на тренировки, на шопинг или просто во время прогулок. Поэтому неудивительно, что отечность ног становится обыденной проблемой. Флеболог Дарья Золотина поделилась с нами информацией о четырех эффективных ванночках, которые при регулярном использовании могут значительно облегчить эту проблему.

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Первая ванночка с лимоном не только помогает устранить скопление жидкости в конечностях, но и освежает всё тело. Для приготовления следует отварить кожуру нескольких лимонов в литре воды и дать настояться. Охлажденную жидкость использовать для погружения ног на полчаса.

Ванночка с хвощом предполагает использование этого растения, которое легко приобрести в аптеке. Настойка хвоща с кипятком и последующее процеживание добавляются в литр воды в тазике. Процедуру следует проводить не более получаса.

Горчичная ванночка, приготовленная на основе сухой горчицы с добавлением морской соли, также эффективна для снятия отечности. Для усиления эффекта можно сочетать ее с приемом мочегонных средств, но перед этим важно проконсультироваться с врачом.

Дубовая ванночка включает в свой состав кору дуба и ивы, которые отвариваются в литре воды. Процедура рекомендуется не дольше получаса и может проводиться ежедневно для достижения наилучших результатов.