Искусство контуринга волос: тайны формы и цвета

Разбираем популярный тренд: контурирование волос

1:27 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Контуринг лица — это техника, ставшая популярной благодаря Ким Кардашьян, которая показала, как свет и тень могут трансформировать черты лица, делая их более выразительными и точеными. Профессионалы визажистов и парикмахеров используют этот метод для создания идеальной формы лица, придавая овальные очертания и скрывая недостатки.

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Контуринг в стрижках начинается с выбора правильного силуэта, который учитывает особенности лица клиента. Мастера создают объем или делают его меньше, играя с текстурой волос и их распределением относительно лица. Челки могут скрыть широкий лоб, а мягкие локоны придать выразительность подбородку. Это сложная работа, требующая учета геометрии лица и взаимодействия света и тени.

Укладка важна для завершения образа контуринга: она может удлинить лицо или смягчить угловатые черты. Например, небольшой объем у затылка создает визуальный эффект удлиненного лица, а локоны делают острые черты менее заметными.

Контуринг в окрашивании — еще один шаг к идеальному образу. Здесь используются разные оттенки для создания игры света и тени. Темные корни или высветленные локоны могут изменить визуальные пропорции лица, делая его более худым или уменьшая объем щек.