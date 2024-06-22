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Летний уход за кожей: секреты здоровья и красоты в жару

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1:29
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Когда мы переходим из знакомого климата средней полосы в жаркое лето, необходимо изменить уход за кожей, чтобы сохранить ее здоровье и красоту. Экзотический сезон приносит солнечный свет, высокую влажность и активный отдых, что может негативно сказаться на состоянии кожи лица и тела.

Не забудьте взять эту косметику с собой в отпуск обязательно
Фото: unsplash.com by Tomas Salas is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Летом кожа сталкивается с уникальными вызовами: повышенная температура и влажность могут увеличить выработку кожного сала, а ультрафиолетовые лучи — вызвать солнечные ожоги и старение кожи. Поэтому для эффективного ухода необходимо адаптировать свою косметическую рутину.

Основные принципы ухода летом включают надежную защиту от солнца с помощью кремов SPF 30 или выше, использование легких текстур косметики на водной основе и увлажняющих средств с гиалуроновой кислотой. Антиоксиданты, такие как витамин С, помогают защитить кожу от свободных радикалов. Регулярное мягкое отшелушивание и уход после солнца также важны для здоровья кожи.

Корректировка образа жизни также влияет на здоровье кожи: важно правильно питаться, избегать прямого солнечного излучения в пик часов и регулярно очищать кожу от загрязнений. Особое внимание следует уделять уходу за кожей вокруг глаз и губ, использовать средства с SPF для защиты от повреждений.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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