Косметические процедуры до 40: советы эксперта Баллирано

Мы обсудили с доктором-дерматологом и косметологом Татьяной Баллирано топ процедур, которые стоит опробовать до достижения 40 лет. Изучив особенности каждого десятилетия, она выделила следующие рекомендации:
Инъекции ботокса необходимы для борьбы с морщинами, особенно эффективны после 30 лет, когда проявления старения кожи становятся более заметными. Однако перед применением следует оценить тип кожи и использовать ботокс только в случае, если другие методы не приносят желаемого результата.
Мезотерапия и биоревитализация помогают сохранить упругость и увлажнение кожи, особенно в условиях потери влаги и возрастных изменений. Индивидуально подобранный коктейль для мезотерапии решает различные проблемы кожи, а биоревитализация рекомендуется начинать уже с 30 лет для борьбы с сухостью и обезвоживанием.
Ультразвуковой пилинг является важной процедурой для поддержания здоровья и молодости кожи, рекомендуется проводить его хотя бы раз в год для максимального эффекта.
Дополнительные процедуры, которые Татьяна Баллирано советует рассмотреть:
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