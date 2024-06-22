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Косметические процедуры до 40: советы эксперта Баллирано

Лучшие косметические процедуры, которые стоит испытать до 40

1:20
Моя семья » Красота и стиль

Мы обсудили с доктором-дерматологом и косметологом Татьяной Баллирано топ процедур, которые стоит опробовать до достижения 40 лет. Изучив особенности каждого десятилетия, она выделила следующие рекомендации:

Лучшие косметические процедуры, которые стоит испытать до 40
Фото: flickr. com by Sérgio (Savaman) Savarese is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Инъекции ботокса необходимы для борьбы с морщинами, особенно эффективны после 30 лет, когда проявления старения кожи становятся более заметными. Однако перед применением следует оценить тип кожи и использовать ботокс только в случае, если другие методы не приносят желаемого результата.

Мезотерапия и биоревитализация помогают сохранить упругость и увлажнение кожи, особенно в условиях потери влаги и возрастных изменений. Индивидуально подобранный коктейль для мезотерапии решает различные проблемы кожи, а биоревитализация рекомендуется начинать уже с 30 лет для борьбы с сухостью и обезвоживанием.

Ультразвуковой пилинг является важной процедурой для поддержания здоровья и молодости кожи, рекомендуется проводить его хотя бы раз в год для максимального эффекта.

Дополнительные процедуры, которые Татьяна Баллирано советует рассмотреть:

  • Гидроджет,
  • Матричный RF-лифтинг,
  • Фотоомоложение,
  • Легкие пилинги.
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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