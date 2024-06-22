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Секреты ухода за волосами: как уменьшить частоту мытья головы

Советы для уменьшения частоты мытья волос

1:30
Моя семья » Красота и стиль

Одна из главных забот каждой женщины — частота мытья головы. Многие начинают свое утро именно с этой процедуры, ведь не все волосы выглядят на второй или третий день после мытья так же привлекательно. Но можно ли уменьшить эту частоту? Конечно, нужно лишь знать несколько лайфхаков, которые мы с радостью с вами поделимся.

Советы для уменьшения частоты мытья волос
Фото: Wikipedia by Kim Newberg is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
  • Не спешите. Кожу головы можно "тренировать". Стилисты советуют постепенно увеличивать интервалы между мытьем волос. Например, начните с двух дней и постепенно увеличивайте этот период. Кожа головы начнет привыкать к новому ритму, но важно не чесать голову и меньше трогать волосы и корни в течение дня, чтобы не загрязнять их.
  • Пилинг. Отличный способ глубоко очистить кожу головы — сделать пилинг. Нанесите его на сухую кожу головы перед обычной процедурой мытья волос. Энзимная пудра очищает кожу, удаляя ороговевшие клетки и помогая сохранить чистоту кожи головы на несколько дней.
  • Поменьше стайлинга. Использование гелей и пенок для укладки может заставить вас мыть голову чаще. Укладки с применением лака также могут маскировать несвежие волосы, но чем чаще вы используете стайлинговые средства, тем сложнее коже головы очищаться. Если не можете обойтись без них, используйте шампуни глубокой очистки, но не злоупотребляйте ими.
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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