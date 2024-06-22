Правильное питание после тренировок: что стоит и что не стоит есть

Избегайте этих продуктов после тренировки

1:43 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Известно, что тренировки без правильного питания не приносят ожидаемых результатов. Мы беседовали с фитнес-гуру Виталием Новиковым, который поделился списком продуктов, которые следует избегать после интенсивных занятий в спортзале.

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Продукты с высоким содержанием соли. Во время тренировок организм теряет много жидкости и минералов. Поэтому следует избегать соленых продуктов, таких как чипсы, соленые орешки и консервированные продукты. Вместо этого рекомендуется употреблять говядину, зеленые овощи и молочные продукты, чтобы восстановить потерянные элементы. Шоколад. Большинство видов молочного шоколада и конфет содержат высокий уровень сахара, что может негативно сказаться на восстановлении после тренировки. Вместо этого предпочтительнее употреблять горький шоколад с высоким содержанием какао, который полезен для сердца и не вызывает резкого скачка сахара в крови. Некоторые овощи. Сразу после тренировки стоит быть осторожным с овощами, такими как морковь, сельдерей и огурцы. Эти продукты, хоть и низкокалорийные, не обеспечивают необходимое восстановление сил и поддержку метаболизма. Более предпочтительными вариантами являются морепродукты, йогурты и орехи. Фрукты. Некоторые фрукты с высоким гликемическим индексом, такие как ананасы, бананы и арбузы, могут замедлить процесс достижения желаемых результатов в зале. Вместо них рекомендуется употреблять фрукты с более низким содержанием сахара, например, ягоды или яблоки.