Питание для кожи лица: ключевые продукты для здорового цвета и упругости

Для восстановления здорового цвета лица необходимо внести коррективы в свой рацион. Эксперт в области эндокринологии, диетологии и нутрициологии Ангелина Водолазкая рекомендует обратить внимание на несколько ключевых продуктов.
В первую очередь, следует добавить в рацион красную рыбу, такую как атлантический лосось, из-за высокого содержания Омега-3, что способствует сохранению молодости и здоровья кожи. Также полезно включить в питание печень трески, богатую витаминами D и A, которые стимулируют обновление клеток кожи и защищают от вредных излучений.
Капуста, содержащая витамины C и K, а также кремний, играет важную роль в поддержке здоровья кожи и укреплении иммунитета. Витамин C придает коже сияние, а кремний способствует образованию коллагена, улучшает состояние волос и ногтей.
Оливки рекомендуются для выравнивания тонуса кожи и устранения пигментации благодаря их способности к быстрой регенерации.
Киви в свою очередь является отличным источником витамина C и полифенолов, которые усиливают защитные функции кожи и улучшают ее общий цвет.
И, конечно же, не следует забывать о достаточном потреблении воды — 1,5-2 литра в день помогут увлажнить кожу изнутри и поддержать ее здоровье.
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