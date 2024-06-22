Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Функции социального страхования
Яичница с овощами и специями: белки, клетчатка и антиоксиданты
Продукты и напитки, усиливающие выраженность целлюлита
Актриса Рената Литвинова показала фото без косметики
Ростех: японские санкции — "пустой звук"
Учёные разработали "космический фен" для регенерации клеток сердца после операции
Почему стоит избегать дешевого моторного масла: советы экспертов
Как скоро собранный урожай нужно закатывать на зиму
Тренер рассказала, как сделать заминку после тренировки
Питание для кожи лица: ключевые продукты для здорового цвета и упругости

Продукты, которые улучшают состояние вашей кожи лица

1:29
Моя семья » Красота и стиль

Для восстановления здорового цвета лица необходимо внести коррективы в свой рацион. Эксперт в области эндокринологии, диетологии и нутрициологии Ангелина Водолазкая рекомендует обратить внимание на несколько ключевых продуктов.

Продукты, которые улучшают состояние вашей кожи лица
Фото: flickr.com by LG전자 is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

В первую очередь, следует добавить в рацион красную рыбу, такую как атлантический лосось, из-за высокого содержания Омега-3, что способствует сохранению молодости и здоровья кожи. Также полезно включить в питание печень трески, богатую витаминами D и A, которые стимулируют обновление клеток кожи и защищают от вредных излучений.

Капуста, содержащая витамины C и K, а также кремний, играет важную роль в поддержке здоровья кожи и укреплении иммунитета. Витамин C придает коже сияние, а кремний способствует образованию коллагена, улучшает состояние волос и ногтей.

Оливки рекомендуются для выравнивания тонуса кожи и устранения пигментации благодаря их способности к быстрой регенерации.

Киви в свою очередь является отличным источником витамина C и полифенолов, которые усиливают защитные функции кожи и улучшают ее общий цвет.

И, конечно же, не следует забывать о достаточном потреблении воды — 1,5-2 литра в день помогут увлажнить кожу изнутри и поддержать ее здоровье.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Популярное
От сорняков вдоль заборов избавьтесь просто: вот чем полейте растения — они превратятся в труху

С сорняками особенно сложно бороться с ними в труднодоступных местах. Попробуйте эти методы.

Сорняки вдоль забора: как избавиться легко и надолго
Фаина Раневская дала точное и остроумное определение старости
Не седина и не морщины: Фаина Раневская назвала два признака, по которым можно понять, что наступила старость
Плодов завяжется видимо-невидимо: во время цветения опрысните кусты этим — мощный стимулятор цветения
Дмитрий Исхаков устроил дочери от Полины Гагариной фотосессию с черешней
Уникальность японской кухни в её простоте и полезности Дмитрий Плотников Украина рискует, нанося массированные удары по российским НПЗ Любовь Степушова
Розы подарят роскошные шапки цветов: в июне внесите эти простые подкормки — залог долгого цветения
Кабачки вырастут как на дрожжах: в июне полейте их этими натуральными подкормками — урожай удивит
Следуя простым правилам, вы получите великолепные гортензии на своём участке
Следуя простым правилам, вы получите великолепные гортензии на своём участке
Последние материалы
Учёные разработали "космический фен" для регенерации клеток сердца после операции
Почему стоит избегать дешевого моторного масла: советы экспертов
Как скоро собранный урожай нужно закатывать на зиму
Тренер рассказала, как сделать заминку после тренировки
Кинологи назвали самые глупые породы собак
Стас Барецкий чуть не погиб на съёмках боевика "Барецкий. Последняя кровь"
FT: проданное Сербией оружие на €800 млн могло оказаться на Украине
Уникальность японской кухни в её простоте и полезности
Путин утвердил запрет на приватизацию религиозного имущества в России
5 привычек, негативно влияющих на здоровье зубов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников