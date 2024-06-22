Секреты против темных кругов под глазами: продукты для идеальной кожи

Два средства, которые помогут сократить появление темных кругов под глазами

1:36 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Кожа вокруг глаз является особенно нежной и подверженной возрастным изменениям. Появление темных кругов и морщин часто связано не только с недостатком сна, как считают многие, но и с индивидуальными особенностями кожи. Ученые указывают, что тонкая кожа и близкое расположение сосудов могут привести к проглядыванию сквозь эпидермис, создавая впечатление темных кругов.

Фото: unsplash.com by Jordan Whitfield is licensed under CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Для укрепления и улучшения состояния кожи в этой области специалисты рекомендуют использовать специализированные кремы с церамидами, коллагеном, пептидами матрикинами и кофеином. Также важно включать в рацион продукты, способствующие укреплению кожи и улучшению циркуляции крови и лимфы. Диетологи выделяют темный шоколад как полезный десерт, который, потребляя в умеренных количествах, помогает справиться с темными кругами благодаря антиоксидантам и флавоноидам, защищающим кожу и стимулирующим ее регенерацию.

Лосось, богатый омега-3 жирными кислотами, играет ключевую роль не только в поддержании здоровья сердца, но и в улучшении состояния кожи. Омега-3 снижают воспаления, которые могут провоцировать появление темных кругов и отеков в области глаз, ускоряют кровообращение и лимфоток. Включение лосося или других источников омега-3, таких как грецкие орехи, в рацион помогает предотвратить возникновение "эффекта панды" и поддерживает здоровье кожи.