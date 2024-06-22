Три продукта для здоровых волос: секреты укрепления и роста

Усилите плотность волос с помощью этих трёх продуктов

1:10 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Качество волос часто становится проблемой из-за различных негативных факторов: стресса, плохого питания и даже последствий заболевания COVID-19, что может привести к их ломкости, тусклости и потере объема. Вместо трат на трихологов можно попробовать улучшить состояние волос простыми шагами. Добавление нескольких продуктов в рацион может существенно ускорить их рост.

Фото: unsplash.com by Henrique Félix is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Сладкий перец — это не просто овощ для салата, он богат витамином C, воздействующим на волосы благотворно. Регулярное употребление перца способствует активному росту волос и снижает выпадение.

Кисломолочные продукты, такие как ряженка или кефир, богаты кальцием и полезными микроорганизмами, которые улучшают работу кишечника и выводят токсины, что положительно сказывается на состоянии волос.

Мед, хотя и требует осторожности из-за высокого содержания сахара, обогащает организм необходимыми элементами и может использоваться для питательных масок, способствующих увлажнению кожи головы и стимуляции роста волос.