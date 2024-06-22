Опасные союзники красоты: продукты, которые подчеркивают целлюлит

Продукты и напитки, усиливающие выраженность целлюлита

1:35 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Если верить опросам, почти все женщины считают, что борьба с целлюлитом — одно из самых сложных заданий в уходе за собой. При этом часто мы сами вносим в свою жизнь привычки, которые могут только усугубить проблему "апельсиновой корки". Один из таких факторов — наш рацион, который требует корректировки, если мы настроены серьезно решить проблему жировых отложений.

Фото: commons.wikimedia.org by Lanzi is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Творог, хоть и считается полезным продуктом благодаря содержанию кальция, может стать причиной проблем с кожей из-за высокого содержания натрия, способствующего задержке воды в организме. Это препятствует активной циркуляции лимфы и крови, что в свою очередь усиливает видимость целлюлита.

Соевый соус также может усугубить проблему. Его высокий уровень соли приводит к задержке жидкости в теле, что делает неровности на коже более заметными и вызывает дискомфорт.

Фруктовые соки из магазина, несмотря на свою популярность, часто содержат большое количество сахара, что негативно сказывается на образовании коллагена и может усиливать проявления целлюлита. То же самое можно сказать и о газировке, которая, несмотря на заявления о натуральности, может быть вредной для кожи из-за содержания сахара и других добавок.

Красное вино, в умеренных количествах не являющееся вредным, при частом употреблении может привести к обезвоживанию организма, что делает морщины и неровности на коже более заметными и усиливает проявления целлюлита.