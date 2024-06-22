Мифы и реальность в борьбе с лишним весом: что действительно работает

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Четыре метода, которые не приносят результатов в похудении

1:13
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Диетологи и тренеры подтверждают, что некоторые популярные методики оказываются бесполезными. Вот несколько из них:

Четыре метода, которые не приносят результатов в похудении
Фото: flickr.com by Charlotte Astrid is licensed under CC BY 2.0.
  • Пищевая пленка: обертывания пленкой часто считаются чудодейственным способом, но их эффективность под сомнением. Такие процедуры могут быть опасными из-за потери жидкости и нагрузки на сердце.
  • Строгие ограничения в рационе: многие начинают строгую диету, но часто срываются, возвращаясь к обычному питанию уже на второй неделе. Этот подход обычно не приносит результатов.
  • Напитки для похудения: чаи и кофе для похудения часто рекламируются как средства для снижения веса, но их реальная эффективность сомнительна, а их употребление может быть опасным для здоровья.
  • Отказ от диет и увеличение физической активности: некоторые считают, что можно не придерживаться диеты, активно занимаясь спортом и не ограничивая себя в еде. Однако диетологи и тренеры утверждают, что это малоэффективно без контроля над рационом.

Похудение возможно лишь при соблюдении балансированного подхода к питанию и активности, что подтверждается опытом специалистов.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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