Как фитнес и правильное питание могут помочь в борьбе с целлюлитом

Когда мы замечаем первые признаки целлюлита на бедрах и ягодицах, начинается паника — что делать и как предотвратить его развитие? Первая мысль — заняться спортом, поэтому сразу покупается абонемент в фитнес-центр. Однако со временем становится ясно, что тренировки не всегда помогают, а иногда даже делают целлюлит более заметным. Почему борьба с "апельсиновой коркой" затягивается? Давайте разберемся.
Простое похудение не всегда помогает. Во-первых, нужно понять, что такое целлюлит. Это не болезнь, а побочная реакция на образ жизни и вредные привычки. Целлюлит есть у всех женщин, но проявляется по-разному. Ваша задача не избавиться от него полностью, а не дать ему стать ярко выраженным. Обычным похудением целлюлит не победить, поскольку причина его появления кроется в изменении состояния подкожной клетчатки и гормонах, с которыми нужно работать.
Почему спорт не всегда эффективен? Качественные тренировки помогают бороться с лишним весом и формируют фигуру, но с целлюлитом справиться сложнее. Иногда после интенсивных тренировок жировые узелки становятся более заметными из-за уменьшения массы тела и вывода жидкости, что делает неровности кожи более рельефными.
Как помочь себе? Чтобы справиться с целлюлитом, нужно не только изменить режим дня и повысить активность, но и скорректировать рацион. Без этого невозможно достичь нужного результата. Важно не только тренировать мышцы, но и предотвращать разрастание жировых отложений. Если самостоятельно скорректировать меню сложно, обратитесь к диетологу или фитнес-тренеру, который поможет составить подходящую диету.
С сорняками особенно сложно бороться с ними в труднодоступных местах. Попробуйте эти методы.