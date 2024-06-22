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Как фитнес и правильное питание могут помочь в борьбе с целлюлитом

Почему фитнес не всегда эффективен в борьбе с целлюлитом

1:50
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Когда мы замечаем первые признаки целлюлита на бедрах и ягодицах, начинается паника — что делать и как предотвратить его развитие? Первая мысль — заняться спортом, поэтому сразу покупается абонемент в фитнес-центр. Однако со временем становится ясно, что тренировки не всегда помогают, а иногда даже делают целлюлит более заметным. Почему борьба с "апельсиновой коркой" затягивается? Давайте разберемся.

Почему фитнес не всегда эффективен в борьбе с целлюлитом
Фото: commons.wikimedia.org by Hanako.R is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Простое похудение не всегда помогает. Во-первых, нужно понять, что такое целлюлит. Это не болезнь, а побочная реакция на образ жизни и вредные привычки. Целлюлит есть у всех женщин, но проявляется по-разному. Ваша задача не избавиться от него полностью, а не дать ему стать ярко выраженным. Обычным похудением целлюлит не победить, поскольку причина его появления кроется в изменении состояния подкожной клетчатки и гормонах, с которыми нужно работать.

Почему спорт не всегда эффективен? Качественные тренировки помогают бороться с лишним весом и формируют фигуру, но с целлюлитом справиться сложнее. Иногда после интенсивных тренировок жировые узелки становятся более заметными из-за уменьшения массы тела и вывода жидкости, что делает неровности кожи более рельефными.

Как помочь себе? Чтобы справиться с целлюлитом, нужно не только изменить режим дня и повысить активность, но и скорректировать рацион. Без этого невозможно достичь нужного результата. Важно не только тренировать мышцы, но и предотвращать разрастание жировых отложений. Если самостоятельно скорректировать меню сложно, обратитесь к диетологу или фитнес-тренеру, который поможет составить подходящую диету.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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