Целлюлит: мифы, реальность и эффективные способы борьбы

Причины возникновения целлюлита и способы его устранения

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Целлюлит вызывает беспокойство у миллионов женщин по всему миру, а реклама только усиливает тревогу, убеждая, что от этих неровностей на ягодицах и бедрах нужно обязательно избавиться. Однако наши представления о целлюлите часто не соответствуют реальности. Целлюлит представляет собой неровности на коже, напоминающие апельсиновую корку или творог. Он чаще всего появляется на бедрах и ягодицах, но иногда может быть заметен на руках или животе. Это явление естественно и не считается патологией.

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Хотя целлюлит более распространен среди женщин (у 80%), он также встречается у мужчин (у 10%). Просто мужчины обычно не обращают на него внимания. Врачи не считают целлюлит заболеванием, а скорее эстетической особенностью, присущей большинству женщин. Важно не путать целлюлит с липедемой, которая является воспалением жировой клетчатки и требует медицинского вмешательства.

Целлюлит не обязательно связан с лишним весом. Причины его появления могут быть разнообразными: наследственность, возраст, особенности кожи, низкий уровень эстрогенов, образ жизни. Исследования показывают, что более 60% стройных женщин также сталкиваются с целлюлитом.

Избавиться от целлюлита в домашних условиях почти невозможно. Больший эффект дают салонные процедуры, такие как лазерная шлифовка, карбокситерапия и вакуумный массаж. Средства с кофеином и ретинолом могут помочь сгладить кожу и вернуть ей тонус, но только при регулярном и длительном применении.