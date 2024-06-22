Идеальные пяточки: секреты домашнего ухода от мастера педикюра

Как добиться гладких пяточек в домашних условиях

1:22 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Кожа ног требует особого ухода из-за своей плотности, особенно в летний период, когда обувь часто открытая. Мы обсудили важные правила домашнего ухода за стопами с мастером педикюра Светланой Любимовой.

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Ванночки необходимо делать пару раз в две недели, не чаще. Кожа должна успевать обновляться, поэтому распаривание через день не рекомендуется, так как это агрессивная процедура. Для усиленного размягчения кожи можно добавлять в воду пол-литра молока. Держите стопы в такой ванночке около получаса, затем аккуратно обработайте их пемзой.

Для дополнительного ухода можно использовать маски для ног. Если кожа слишком грубая и крем не помогает, хорошей маской будет смесь меда и оливкового масла в равных пропорциях. Растопите мед на водяной бане, смешайте с маслом, нанесите на стопы и оберните их пищевой пленкой. Через полчаса смойте маску водой.

Обычные кремы для тела не так эффективны для ухода за стопами, как кремы с мочевиной. Мочевина мощно размягчает даже самую грубую кожу, не травмируя ее. Наносите крем с мочевиной (10%) на ночь, и уже после нескольких применений вы заметите значительное улучшение состояния кожи.