Как сохранить укладку в жару до вечера: советы для долговременного сохранения прически

Летние прически: стиль и комфорт в любую жару

1:22 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

В жару часто хочется собрать волосы, чтобы не мешали, но это не значит, что прическа должна быть скучной. Мы подобрали лучшие варианты причесок, которые не только помогут сохранить удобство в зной, но и выглядят стильно в течение всего дня.

Фото: unsplash.com by Dmitry Zelinskiy zelindm is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Петля

Пучок-петля — это отличная альтернатива обычному пучку. Считается, что это одна из самых элегантных причесок. Вы можете начать день с такой укладки, а к вечеру, переодевшись в коктейльное платье, сохранить этот же стиль, создавая невероятно женственный образ. Чтобы сделать пучок-петлю, начните собирать волосы в хвост на затылке, затем сложите их пополам и оберните свободную часть вокруг основания хвоста, закрепив невидимками.

Косынка

Не бойтесь экспериментировать с аксессуарами, особенно в жаркую погоду. Используйте модный тренд этого лета — косынку. Это простой способ украсить прическу и избавиться от волос, беспокоящих лицо и шею, что особенно актуально в жару.

Волнистый хвост

Если хотите чего-то быстрого и эффектного, сделайте волнистый хвост. Завяжите его как можно выше и добавьте акцентную резинку. Потом разделите хвост на секции и закрепите маленькими резиночками по всей длине, чтобы создать объем и интересный текстурный эффект.