Как сохранить укладку в жару до вечера: советы для долговременного сохранения прически

В жару часто хочется собрать волосы, чтобы не мешали, но это не значит, что прическа должна быть скучной. Мы подобрали лучшие варианты причесок, которые не только помогут сохранить удобство в зной, но и выглядят стильно в течение всего дня.
Пучок-петля — это отличная альтернатива обычному пучку. Считается, что это одна из самых элегантных причесок. Вы можете начать день с такой укладки, а к вечеру, переодевшись в коктейльное платье, сохранить этот же стиль, создавая невероятно женственный образ. Чтобы сделать пучок-петлю, начните собирать волосы в хвост на затылке, затем сложите их пополам и оберните свободную часть вокруг основания хвоста, закрепив невидимками.
Не бойтесь экспериментировать с аксессуарами, особенно в жаркую погоду. Используйте модный тренд этого лета — косынку. Это простой способ украсить прическу и избавиться от волос, беспокоящих лицо и шею, что особенно актуально в жару.
Если хотите чего-то быстрого и эффектного, сделайте волнистый хвост. Завяжите его как можно выше и добавьте акцентную резинку. Потом разделите хвост на секции и закрепите маленькими резиночками по всей длине, чтобы создать объем и интересный текстурный эффект.
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