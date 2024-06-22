Секреты восстановления волос: как вернуть жизнь и красоту после химии и термообработки

Процедуры в салоне, способствующие восстановлению пересушенных волос

Для создания красивой прически часто используются химические процедуры, такие как окрашивание и химическая завивка, которые могут значительно повредить структуру волос, делая их сухими и безжизненными. Тем не менее, существуют способы восстановления волос, о которых рассказывает трихолог и нутрициолог Виктория Толстоносова.

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Для предотвращения повреждений волос во время сложных процедур рекомендуется обращаться к профессионалам и избегать использования перекиси водорода и низкокачественных народных средств. Также важно защищать волосы от термического воздействия фена, утюжка или плойки специальными спреями, которые создают защитную пленку и предотвращают потерю влаги, восстанавливают жировой слой и разглаживают кутикулу.

Если волосы уже повреждены, то их можно восстановить с помощью комплексного подхода, включающего увлажняющие компоненты, питательные маски с маслами, шампуни с кислотным pH и профессиональные салонные процедуры. Для восстановления и укрепления волос идеально подходят натуральные масла, такие как репейное, касторовое, кокосовое и льняное, которые можно использовать в масках. Также эффективны средства с кератином, которые возвращают волосам блеск и упругость.

Для более радикального восстановления можно рассмотреть процедуры ботокса, которые заполняют пустоты в структуре волос, делая их более эластичными, а также экранирование, ламинирование и каутеризацию, которые помогают создать защитный экран на поверхности волоса, восстанавливают и укрепляют их структуру.