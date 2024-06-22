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Зачем каждому нужен солнцезащитный крем: научные аргументы и практические рекомендации

Четыре весомые причины включить солнцезащитный крем в ежедневный уход

2:07
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Научные данные подтверждают, что регулярное воздействие солнечных лучей увеличивает риск развития рака кожи. Использование солнцезащитного крема не исключает этот риск полностью, однако даже 2% проникновения вредных УФБ и УФА лучей для крема с SPF 50+ и 3% для SPF 30+ значительно предпочтительнее, чем отсутствие защиты вообще.

Четыре весомые причины включить солнцезащитный крем в ежедневный уход
Фото: openverse.org by ibm4381 is licensed under CC BY 2.0.

Ссылаясь на научные исследования, объясняет, почему важно включать солнцезащитный крем в ежедневный режим ухода за кожей. Сухость кожи — одно из последствий длительного воздействия ультрафиолета, ведущего к фотостарению и разрушению коллагена, который отвечает за упругость кожи и здоровье сосудов. Солнцезащитный крем не только предоставляет УФ-фильтры, но и увлажняет кожу за счет витаминов и влагоудерживающих компонентов, таких как глицерин.

Ороговение верхнего слоя кожи — еще одно явление, вызванное ультрафиолетом, ведущее к отшелушиванию кожи и ее повреждению. Исследования показали, что регулярное применение солнцезащитного крема помогает сохранять равномерный тон лица и предотвращает поверхностные повреждения. Защита кожи от УФ-лучей важна для всех типов кожи, не зависимо от ее цвета. Загар является реакцией кожи на ультрафиолет, поэтому рекомендуется использовать SPF 30+ и выше ежедневно, даже в пасмурную погоду.

Важно отметить, что солнечные лучи проникают сквозь облака и остаются активными даже во время дождя. Использование кислотных пилингов или тоников также требует дополнительной защиты кожи. Регулярное нанесение солнцезащитного крема SPF 50+ каждые два часа является необходимым мероприятием для поддержания результатов процедур и предотвращения повторных повреждений кожи, особенно в области глаз, лба, губ и носа. Защитите свою кожу, чтобы сохранить молодость и здоровье как можно дольше.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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