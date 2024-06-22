Идеальные оттенки помады на сезон: выберите свой ключевой акцент

Четыре оттенка помады, подходящие для всех типов цветотипов

1:05 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Выбрать идеальный оттенок губной помады может быть непростой задачей, но есть универсальные варианты, подходящие каждому цветотипу. Ваш лист желаний на весну включает несколько ключевых оттенков:

Фото: flickr.com by O Boticário SPFW is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Классический красный: этот оттенок должен быть в каждой косметичке. Визажисты рекомендуют выбирать нейтральные красные оттенки без экспериментов с подтонами, чтобы обеспечить идеальное сочетание с вашим тоном кожи.

Пудрово-розовый: этот спокойный оттенок отлично подходит для тех, кто предпочитает естественность в макияже. Он придает губам сочный вид и освежает образ, особенно подходит для весеннего макияжа.

Нюд: при выборе нюдового оттенка важно отталкиваться от естественного цвета ваших губ. Слишком яркий или блеклый нюд может исказить общий вид макияжа.

Бордо: этот темный оттенок подходит для смелых решений в вечернем макияже, особенно если красный кажется слишком обыденным, но при этом хочется сохранить насыщенность цвета на губах.