Идеальные оттенки помады на сезон: выберите свой ключевой акцент

Выбрать идеальный оттенок губной помады может быть непростой задачей, но есть универсальные варианты, подходящие каждому цветотипу. Ваш лист желаний на весну включает несколько ключевых оттенков:
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Классический красный: этот оттенок должен быть в каждой косметичке. Визажисты рекомендуют выбирать нейтральные красные оттенки без экспериментов с подтонами, чтобы обеспечить идеальное сочетание с вашим тоном кожи.
Пудрово-розовый: этот спокойный оттенок отлично подходит для тех, кто предпочитает естественность в макияже. Он придает губам сочный вид и освежает образ, особенно подходит для весеннего макияжа.
Нюд: при выборе нюдового оттенка важно отталкиваться от естественного цвета ваших губ. Слишком яркий или блеклый нюд может исказить общий вид макияжа.
Бордо: этот темный оттенок подходит для смелых решений в вечернем макияже, особенно если красный кажется слишком обыденным, но при этом хочется сохранить насыщенность цвета на губах.