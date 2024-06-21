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Секреты стильного офисного макияжа с красной помадой

Как подобрать макияж с красной помадой для офисного образа

1:28
Моя семья » Красота и стиль

Долгое время красная помада ассоциировалась с выразительным элементом вечернего макияжа, символизируя уверенность и стиль. Однако современные женщины все чаще включают её в повседневный образ, в том числе для офисного макияжа. Если вы решили экспериментировать с алой помадой и добавить яркие акценты в свой образ, вот несколько полезных советов от профессиональных визажистов.

Как подобрать макияж с красной помадой для офисного образа
Фото: freepik.com by ArthurHidden is licensed under public domain

Осторожно с румянами

Используя красную помаду в дневном макияже, следует особенно внимательно выбирать румяна. Откажитесь от слишком ярких оттенков, предпочтя нейтральные или естественные тона. Это поможет избежать визуального эффекта припухлости и сохранить гармонию макияжа.

Уделите внимание тону кожи

Яркая помада требует безупречного состояния кожи лица. Предварительно устраните красные пятна, постакне и другие несовершенства при помощи средства средней плотности. После того как тонирование завершено, создайте контур скульптором или бронзером, аккуратно тушующимися для более естественного вида.

Сосредоточьтесь на одежде

Красная помада должна стать центром вашего образа. Откажитесь от ярких аксессуаров, особенно тех, что находятся рядом с лицом. Хорошо подойдет сочная сумка и одежда с классическими линиями, такими как белая рубашка с брюками или юбка.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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