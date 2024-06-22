Реакции кожи: важные моменты о уходе за красотой и выборе косметики для чувствительной кожи

Забота о чувствительной коже: ключевые моменты выбора и ухода

1:20 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Иногда любители косметики сталкиваются с неприятным явлением — аллергической реакцией на новый продукт. Кожа может покраснеть, начать чесаться, а глаза — слезиться. Это неудобство связано с раздражающими компонентами, которые чувствительная кожа может не переносить.

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Косметолог Арина Дурова рекомендует владельцам чувствительной кожи особенно внимательно подходить к выбору косметики, предпочитая гипоаллергенные формулы, избегая отдушек, спирта и парабенов. Эффективный уход включает деликатное очищение с использованием минимальных по составу средств, сыворотки с мягкими ингредиентами и увлажняющий крем, который помогает укрепить защитный барьер кожи.

Особое внимание следует уделить выбору солнцезащитного крема с SPF, который защитит кожу от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей. Важно также избегать перегрузки кожи слишком многими продуктами и внимательно читать составы, избегая средств с эфирными маслами, которые могут вызвать дополнительное раздражение.

При внедрении нового продукта в рутину ухода за кожей важно провести тестирование на небольшом участке кожи перед общим применением, чтобы избежать неприятных последствий.