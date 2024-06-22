Как правильно наносить автозагар и сохранить одежду чистой

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Советы по нанесению автозагара, чтобы не испачкать одежду

1:40
Моя семья » Красота и стиль

Не наносите автозагар в ванной комнате. Средство для тонирования требует идеально сухой кожи и пространства вокруг. После душа воздух влажный, капли воды могут осесть на теле и помешать автозагару нормально распределиться и закрепиться. Уже когда вы начнете одеваться, капли воды на спине размажут средство, и оно останется на одежде. Это же правило касается и пота — всегда подготавливайте и высушивайте кожу перед нанесением продукта.

Советы по нанесению автозагара, чтобы не испачкать одежду
Фото: openverse.org by ibm4381 is licensed under CC BY 2.0.

Используйте фен. Простой фен поможет быстрее высушить средство и одеться, даже в жару. Поставьте самый легкий режим и обдувайте тело равномерно. Не нужно использовать горячий воздух — это растворит автозагар и вы можете вспотеть. Это отличный способ сэкономить лишние полчаса перед выходом из дома. Многие женщины активно пользуются автозагаром задолго до отпуска, так как фарфоровая кожа в жаркий сезон приносит некоторым эстетический дискомфорт. Под руководством визажиста Елены Новиковой мы изучили лайфхаки при использовании автозагара, чтобы средство не испортило любимое платье.

Прикрывайте стопы. Одна из самых проблемных зон при нанесении автозагара — ступни. Если вы используете жидкое средство, оно нередко остается на полу, куда вы незаметно ступаете и затем оставляете следы. Со стоп автозагар очень быстро смывается, как и с локтей, поэтому эту зону вообще не нужно обрабатывать. Просто заклейте ступни клейкой лентой, чтобы избежать казусов.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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